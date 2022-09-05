Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

05.09.2022 12:52
Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinde meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremde ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinde meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremde ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, öğle saatlerinde eyaletin batısındaki Ganzı Tibet Özerk İli'nde merkez üssü Luding ilçesinin 39 kilometre yakını olan 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.

Afet Yönetim Bakanlığından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle 4. seviye afet alarmı ilan edildiği, Çin Deprem İdaresi Direktörü Min Yiren başkanlığındaki bir heyetin kurtarma çalışmalarını koordine etmek üzere afet bölgesine gittiği belirtildi.

Açıklamada, Luding ilçesinden 30 itfaiyeci ile çevre yerleşimlerden 530 afet kurtarma görevlisinin bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

Ganzı Tibet Özerk Bölgesi de polis, itfaiye, sağlık, iletişim, elektrik ve ulaştırma birimlerinden 635 görevliyi kurtarma çalışmaları için bölgeye gönderdi.

Mobil kaynaklardan edinilen nüfus yoğunluk bilgilerine göre, merkez üssüne 20 kilometre mesafedeki bölgelerde 39 bin, 50 kilometre mesafede 330 bin ve 100 kilometre mesafede 1,55 milyon kişi yaşıyor.

Elektrik sıkıntısı ve Kovid-19 karantinasının üzerine geldi

Deprem, Siçuan'da yaz aylarında kuralığın barajlardaki su seviyesini düşürmesi nedeniyle yaşanan elektrik sıkıntısı ve artan Kovid-19 vakaları nedeniyle eyalet merkezi Çıngdu'da bu hafta ilan edilen karantinanın üzerine geldi.

Enerji ihtiyacının yüzde 80'ini hidroelektrik santrallerinden sağlayan eyalette ağustostaki aşırı sıcakların başta Asya'nın en uzun ırmağı Yangzı Nehri (Gök Irmak) olmak üzere akarsulardaki su seviyesini azaltması nedeniyle elektrik sıkıntısı yaşanmıştı.

Yaşanan sıkıntı nedeniyle eyaletteki fabrikalara elektrik verilememiş, yerleşimlerde kademeli kesintilere gidilmişti.

Öte yandan eyaletin merkezi Çıngdu şehri, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 1 Eylül'de kapanmaya gitmişti.

21 milyon nüfuslu şehirde vatandaşlardan her gün yapılan toplu testler dışında evlerinden çıkmamaları istenirken, her aileden bir bireye günlük alışveriş için izin verilmişti.

Deprem bölgesi

Büyük bir fay hattı üzerinde bulunan Şicuan eyaleti Çin'de büyük depremlerin en sık yaşandığı yerlerden biri.

Eyalette 2008'de Çıngdu'nun 80 kilometre yakınında meydana gelen 8,2 büyüklüğündeki depremde 69 bin kişi yaşamını yitirmişti. 2013'te Yaan şehri yakınında meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem ise 200'e yakın cana mal olmuştu.

YORUMLAR
500
Mehmet Bekaroğlu: 'Denetlenmeyen Müstakil Su Depoları Halk Sağlığını Tehdit Ediyor' Mehmet Bekaroğlu: 'Denetlenmeyen Müstakil Su Depoları Halk Sağlığını Tehdit Ediyor' Son yağışlarla Meriç Nehri'nin debisi 2 kattan fazla arttı Son yağışlarla Meriç Nehri'nin debisi 2 kattan fazla arttı
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Deprem, Tibet, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Pis Yedili dizisinin Orço'sunu görenler tanıyamadı! İşte yıllar içindeki değişimi
14:22 Mustafa Sarıgül son ankette büyük çıkış yakaladı! İşte partilerin İstanbul'da aldığı oy oranları...
14:07 Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştı! Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 şehit
13:58 Türkiye-Yunanistan gerginliğinde yeni safha! Çek Cumhuriyeti'nden skandal "Erdoğan" paylaşımı
13:57 Rusya vanayı kapattı, Avrupa'da spot piyasadaki doğal gaz fiyatları tavan yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:31:12. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement