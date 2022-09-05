Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

05.09.2022 20:06
Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinde meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremde ilk belirlemelere göre 46 kişinin öldüğü bildirildi.

Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinde meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremde ilk belirlemelere göre 46 kişinin öldüğü bildirildi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, öğle saatlerinde eyaletin batısındaki Ganzı Tibet Özerk İli'nde merkez üssü Luding ilçesinin 39 kilometre yakını olan 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre 46 kişi yaşamını yitirdi. Ganzı'da 29, Ya'an şehrinde ise 17 can kaybı olduğu bildirildi.

Su, elektrik, ulaştırma ve telekomünikasyon altyapısının zarar gördüğü depremde 50'den fazla kişi yaralandı, 16 kişiden ise haber alınamıyor

Devlet Başkanı Şi'den seferberlik çağrısı

Devlet Başkanı Şi Cinping, afetten etkilenenleri kurtarmak için tüm çabaların seferber edilmesi çağrısında bulundu. Hayat kurtarmanın ve can kayıplarını azaltmanın öncelikli görev olduğunu vurgulayan Şi, artçı sarsıntılara karşı deprem rakibinin yapılması ve ikinci afetlere karşı tedbirli olunması gereğine işaret etti.

Şi, depremden etkilenenlerin ivedilikle yeniden yerleştirilmesi ve tehlike bölgesinden uzaklaştırılması gerektiğini belirtirken, ordu ve polis güçlerinin de yerel yönetimlerle iş birliği içinde kurtarma çalışmalarına destek vermesini istedi.

Afet Yönetim Bakanlığından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle 4. seviye afet alarmı ilan edildiği, Çin Deprem İdaresi Direktörü Min Yiren başkanlığındaki bir heyetin kurtarma çalışmalarını koordine etmek üzere afet bölgesine gittiği belirtildi.

Açıklamada, Luding ilçesinden 30 itfaiyeci ile çevre yerleşimlerden 530 afet kurtarma görevlisinin bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

Ganzı Tibet Özerk Bölgesi de polis, itfaiye, sağlık, iletişim, elektrik ve ulaştırma birimlerinden 635 görevliyi kurtarma çalışmaları için bölgeye gönderdi.

Mobil kaynaklardan edinilen nüfus yoğunluk bilgilerine göre, merkez üssüne 20 kilometre mesafedeki bölgelerde 39 bin, 50 kilometre mesafede 330 bin ve 100 kilometre mesafede 1,55 milyon kişi yaşıyor.

Elektrik sıkıntısı ve Kovid-19 karantinasının üzerine geldi

Deprem, Siçuan'da yaz aylarında kuralığın barajlardaki su seviyesini düşürmesi nedeniyle yaşanan elektrik sıkıntısı ve artan Kovid-19 vakaları nedeniyle eyalet merkezi Çıngdu'da bu hafta ilan edilen karantinanın üzerine geldi.

Enerji ihtiyacının yüzde 80'ini hidroelektrik santrallerinden sağlayan eyalette ağustostaki aşırı sıcakların başta Asya'nın en uzun ırmağı Yangzı Nehri (Gök Irmak) olmak üzere akarsulardaki su seviyesini azaltması nedeniyle elektrik sıkıntısı yaşanmıştı.

Yaşanan sıkıntı nedeniyle eyaletteki fabrikalara elektrik verilememiş, yerleşimlerde kademeli kesintilere gidilmişti.

Öte yandan eyaletin merkezi Çıngdu şehri, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 1 Eylül'de kapanmaya gitmişti. 21 milyon nüfuslu şehirde vatandaşlardan her gün yapılan toplu testler dışında evlerinden çıkmamaları istenirken, her aileden bir bireye günlük alışveriş için izin verilmişti.

Deprem bölgesi

Büyük bir fay hattı üzerinde bulunan Şicuan eyaleti Çin'de büyük depremlerin en sık yaşandığı yerlerden biri.

Eyalette 2008'de Çıngdu'nun 80 kilometre yakınında meydana gelen 8,2 büyüklüğündeki depremde 69 bin kişi yaşamını yitirmişti. 2013'te Ya'an şehri yakınında meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem ise 200'e yakın cana mal olmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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