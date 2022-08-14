Çin'in Siçuan eyaletinde nehrin taşması sonucu 7 kişi öldü - Son Dakika
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Çin'in Siçuan eyaletinde nehrin taşması sonucu 7 kişi öldü

14.08.2022 13:35
Çin'in Siçuan eyaletinde nehrin taşması sonucu 7 kişi öldü

Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinin merkezi Çıngdu şehrindeki bir nehrin taşan suları 7 kişinin hayatına mal oldu.

Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinin merkezi Çıngdu şehrindeki bir nehrin taşan suları 7 kişinin hayatına mal oldu.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, kentin 70 kilometre kuzeyindeki Pıngcou ilçesinde, dün gündüz saatlerinde meydana gelen taşkında, suya kapılan 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dağlardaki yoğun yağışın sebep olduğu taşkının ardından bölgeye kurtarma helikopterleri sevk edildi.

Öte yandan ülkenin kuzeyini etkileyen yağışlar nedeniyle kuzeybatıdaki Çinghay eyaletinin merkezi Şining'de de sokakların suyla kaplandığı bildirildi.

Kuzeydoğudaki Liaoning ve Cilin eyaletlerinin de bugün ve yarın 10 ila 18 santimetreye ulaşması beklenen yoğun cephe yağışlarından etkilenmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Siçuan eyaletinde nehrin taşması sonucu 7 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'in Siçuan eyaletinde nehrin taşması sonucu 7 kişi öldü - Son Dakika
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