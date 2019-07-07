Son Dakika Haberleri: Çin'in bazı kentlerinde erkeklerin sokakta göbeğini açarak gezmesi yasaklandı
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Çin'in bazı kentlerinde erkeklerin sokakta göbeğini açarak gezmesi yasaklandı

21 dakika önce

Çin'de özellikle yaz aylarında,erkeklerin göbekleri açarak gezdiklerini görmek nadir bir durum değil. Çin'in Şantung eyaletindeki Jinan Belediyesi, 'Pekin bikinisi' olarak adlandırılan bu pratiğin nezaket kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle yasakladı

Çin'in bazı kentlerinde erkeklerin sokakta göbeğini açarak gezmesi yasaklandı, System.String[]
Çin'de özellikle yaz aylarında sokaklarda erkeklerin göbeklerini açarak gezdiklerini görmek nadir bir durum değil.

Çin'in Şantung eyaletindeki Jinan Belediyesi, 'Pekin bikinisi' olarak adlandırılan bu pratiği nezaket kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle yasakladı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:52 
Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Dünya
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