Çin'in Beş Yıllık Biyoekonomi Planı Düşük Karbonlu Büyümeye ve Salgın Önlemeye Odaklanıyor - Son Dakika

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından Salı günü yayınlanan ve 2021'den 2025'e kadar olan dönemi kapsayan plana göre Çin'de, biyoekonomi geliştirilirken düşük karbonlu büyüme teşvik edilecek ve salgın hastalıklara karşı biyogüvenlik kapasitesi artırılacak. Ülkede, sürdürülebilir kalkınmayı ve kaynakları korumayı artırmak için biyokütle araştırmaları yürütülecek. Plana göre, salgın hastalıklar veya hayvan ve bitki hastalıkları gibi biyogüvenlik risklerinin önlenmesi, kontrolü ve tedavisi güçlendirilecek.

Planda ayrıca, 2025 yılına kadar geliştirilecek biyoekonominin diğer iki kilit alanının çerçevesi de çiziliyor. Halk sağlığını daha iyi korumak için tıpta inovasyon teşvik edilecek ve yüksek kaliteli tıbbi ürünlerin tedarik zinciri iyileştirilecek. Tahıl güvenliğini korumak ve daha sağlıklı beslenmeyi sağlamak için ise tarımda biyo-tabanlı yetiştirme, gübreler ve pestisitler kullanılacak. Komisyon yetkilisi Wang Xiang düzenlediği basın toplantısında, sağlık hizmetleri, biyo-tarım, biyoyakıt ve biyo-bilginin biyoekonominin dört önemli endüstrisini oluşturmasının beklendiğini söyledi.

Wang, ülkenin hastalıkları önlemeye destek olmak ve aşı araştırma ve geliştirmesini hızlandırmak için genetik testler ve diğer en son teknolojileri kullanacağını söyledi. Salı günkü belgede ayrıca, seçkin firmaları Çin'in ana borsalarında ve bilim-teknoloji inovasyon borsasında işlem görmeye teşvik etmek de dahil olmak üzere biyoteknoloji şirketlerine daha fazla finansman desteği yapılması çağrısında bulunuldu.