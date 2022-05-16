Çin'in Bilim Teknoloji İnovasyon Kurulu Yabancı Yatırımcılar İçin Daha Cazip - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Bilim Teknoloji İnovasyon Kurulu Yabancı Yatırımcılar İçin Daha Cazip

16.05.2022 22:46
Çin'in Bilim Teknoloji İnovasyon Kurulu Yabancı Yatırımcılar İçin Daha Cazip

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'nın STAR pazarı olarak da bilinen bilim teknoloji yenilik kurulunun verileri, kurumun yabancı yatırımcılara giderek daha cazip hale geldiğini gösterdi.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'nın STAR pazarı olarak da bilinen bilim teknoloji yenilik kurulunun verileri, kurumun yabancı yatırımcılara giderek daha cazip hale geldiğini gösterdi. Kurulun verilerine göre, kurulun STAR pazarı bağlantı mekanizması bünyesindeki hisse senetlerinin şimdiye kadar yaklaşık yüzde 90'ı, MSCI, FTSE Russell ve S&P Dow Jones'a dahil edilirken, rakam artmaya devam ediyor.

Uluslararası yatırımcıların yönetim kurulundaki varlığı, 2021'in sonunda toplamın yaklaşık yüzde 5'ini oluştururken, yabancı kuruluşlar STAR pazarında hisse senetlerini havada kapıyor. Kurulun verileri ayrıca, uluslararası yatırımcıların yeni hisse senedi ihracı için artan bir iştahı olduğunu gösterdi. STAR pazarının birincil pazarının ön araştırmasına Şubat ayı sonu itibariyle 98 yabancı kurum katılırken, bunların 78'i hisse tahsisi yaptı. STAR pazarındaki firmalar, Shanghai Menkul Kıymetler Borsası STAR Market 50 Endeksi'ndeki şirketlerin gelirleri ve net karı ile mükemmel performanslar sergiledi. Firmaların yılın ilk çeyreğindeki gelir ve net karı, önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 76 arttı.

YORUMLAR
500
Tesla'nın Shanghai'daki Fabrikası, Üretimin Yeniden Başlamasından Sonra İkinci İhraç Sevkiyatını Gönderdi Tesla'nın Shanghai'daki Fabrikası, Üretimin Yeniden Başlamasından Sonra İkinci İhraç Sevkiyatını Gönderdi Shanghai, 15 Bölgede Kovid'in Topluluk İçinde Yayılmasının Önüne Geçti Shanghai, 15 Bölgede Kovid'in Topluluk İçinde Yayılmasının Önüne Geçti

Dow Jones, Shanghai, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Bilim Teknoloji İnovasyon Kurulu Yabancı Yatırımcılar İçin Daha Cazip - Son Dakika


Son Dakika
22:44 "Bir Şarkısın Sen" yarışmasının sempatik ismi Berna Karagözoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı
22:28 Lewandowski soluğu Türkiye'de aldı! Eşinin paylaşımı taraftarı mest etti
22:19 Galatasaray seriyi Adana Demirspor ile bozdu! Karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı!
21:17 Mansur Yavaş, Kürt seçmenin oyunu alabilir mi? Akıllara 2019 yerel seçimleri geldi
21:15 Kan donduran olay! Başından silahla vurulmuş ve eli kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu
20:50 Gol attı ama sevincini yaşamadı! Yunus Akgün, 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek
20:36 Ülkemizde 16 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, bin 254 yeni vaka tespit edildi
20:34 30 yılın ardından ilk kadın isim! Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu
20:19 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yapacakları ziyarete tepki gösterdi: Boşuna yorulmasınlar
20:15 Yorumcu Önder Özen açıkladı! İşte Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'la ilgili şaşırtan gerçek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 23:02:33. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in Bilim Teknoloji İnovasyon Kurulu Yabancı Yatırımcılar İçin Daha Cazip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement