Çin'in Bilim-teknoloji İnovasyon Kurulundaki Firmalar Ar-Ge İçin Daha Fazla Harcama Yapıyor - Son Dakika
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Çin'in Bilim-teknoloji İnovasyon Kurulundaki Firmalar Ar-Ge İçin Daha Fazla Harcama Yapıyor

10.05.2022 22:58
Çin'in Bilim-teknoloji İnovasyon Kurulundaki Firmalar Ar-Ge İçin Daha Fazla Harcama Yapıyor

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'nın bilim-teknoloji inovasyon kurulunun verileri, kurulda yer alan şirketlerin geçen yıl araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) yaptığı harcamanın istikrarlı büyüme kaydettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'nın bilim-teknoloji inovasyon kurulunun verileri, kurulda yer alan şirketlerin geçen yıl araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) yaptığı harcamanın istikrarlı büyüme kaydettiğini gösterdi. Yaygın olarak STAR pazarı diye de bilinen kurulda yer alan şirketlerin Ar-Ge girdileri, 2021'de bir önceki seneye göre yüzde 29 artarak 85,24 milyar yuan (yaklaşık 12,7 milyar ABD doları) oldu.

Harcamadaki genişleme verimli sonuçlar doğururken, bu şirketler geçen yıl 7.800'den fazla buluş için patent aldı. Tüm sektörler içinde entegre devre ve biyomedikal sektörleri diğerlerine kıyasla en yüksek Ar-Ge yoğunluğunu kaydetti. Şu ana dek, STAR pazarındaki şirketlerin yüzde 29'u, Çin'in küçük ve orta ölçekli şirketlerinin yeni elitleri olarak kabul edilen, niş bir pazarda uzmanlaşmış ve son teknolojilere sahip olup üretimde yer alan "küçük dev" şirketler olarak resmen kabul edildi. Veriler aynı zamanda kurulda yer alan şirketlerin ilk çeyrekteki faaliyet gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,6 ve net karının da yüzde 62,42 arttığını gösterdi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma Geliştirme, Araştırma, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Bilim-teknoloji İnovasyon Kurulundaki Firmalar Ar-Ge İçin Daha Fazla Harcama Yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Bilim-teknoloji İnovasyon Kurulundaki Firmalar Ar-Ge İçin Daha Fazla Harcama Yapıyor - Son Dakika
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