Çin'in Bilim Teknolojisindeki İlerleme Sağlığı ve Güvenliği Destekledi

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'de bir yetkili Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin bilim teknolojisindeki ilerlemesinin son on yılda gıda ve enerji güvenliğinin de aralarında olduğu pek çok alanda insanların sağlıklı ve kaliteli yaşamasını desteklediğini söyledi. Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Wang Zhigang düzenlediği basın toplantısında ülkenin yaklaşık 1,05 milyar mu (70 milyon hektar) kurak ve yarı kurak arazisi ile yaklaşık 1,55 milyar mu tuzlu-alkali arazisinin bulunduğunu, bunların üçte biri ila dörtte biri arasında bir bölümünün bilim-teknoloji dönüşümü ile ekilebilir araziye dönüştürülebileceğini söyledi.

Çinli bakan, ülkenin son on yılda bağımsız bir şekilde yeni buğday, mısır ve sebze çeşitleri geliştirdiğini, ülke genelindeki tohumlarla toprağın birbirine adapte olduğunu ve bunun da gıda güvenliğini daha da güçlendirdiğini belirtti. Çin'in uzun süredir kömürü ana enerji kaynağı olarak kullandığını ifade eden Wang, son on yılda ultra-süper kritik öneme sahip enerji üretimi, karbondioksiti endüstriyel kullanım amacıyla nişastaya ve kömürü olefine dönüştürmek gibi bazı bilim-teknoloji başarılarının karbon emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Wang Zhigang, elde edilen başarıların yerli enerji kullanımını daha güvenli, daha verimli ve daha çevre dostu hale getirdiğini söyledi. Wang, bilim teknolojisindeki ilerlemenin Kovid-19 salgınının hem hızlı hem de doğru bir şekilde engellenmesine yardım ettiğini kaydetti. Çin, virüs türlerini başarılıyla izole etmek, Kovid-19'a karşı test reaktifleri ve aşılar geliştirmek ile insanların yaşamlarını ve sağlığını korumak amacıyla güçlü bir bilim-teknoloji savunma hattı oluşturan özel teşhis ve tedavi planlarını hazırlamak için bilime dayalı yöntemler kullandı. Wang, ülkenin bilim teknolojisindeki ilerleyişinin, yoksulluğun azaltılmasına ve kırsal alanların canlanmasına katkıda bulunduğunu da sözlerine ekledi. Çinli bakana göre, Beijing, Shanghai ve Shenzhen gibi bazı gelişmiş şehirler, kentsel-kırsal ve bölgesel kalkınma arasındaki dengesizliği ve yetersizliği çözmek için Çin'deki gelişmemiş bölgelere yardım etmek amacıyla bilim-teknoloji yöntemlerini kullandı.