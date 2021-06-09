Çin'in Birincil Alüminyum Üretimi 2024 Yılında Tepe Noktasına Ulaşacak - Son Dakika

Reuters Haber Ajansı, Çin'in devlet destekli araştırma kurumu Antaike'nin, Çin'deki birincil alüminyum üretiminin 2024 yılına kadar artacağını, ardından ise ikincil ya da geri dönüştürülmüş metalin düz bir çizgi izleyen tüketiminin daha büyük pay istem etmeye başlayacağını açıkladığını bildirdi. Antaike'nin Alüminyum konusundaki Baş Uzmanı Xiong Hui, "Yıllarca süren hızlı büyümenin ardından Çin'in alüminyum tüketimi yavaşlama sürecine girerken 2024 yılı dolaylarında doruk noktasına ulaşması bekleniyor. İkincil alüminyum üretiminde büyüme olacak, birincil alüminyuma olan istem ise düşme eğilimine girecek. " yorumunda bulundu.

Antaike, Çin'in birincil alüminyum sektöründen kaynaklanan karbon salınımlarının 2025 yılında doruk noktasına ulaşacağını, sözkonusu durumun çinko sektöründe 2024 yılında, kurşun sektöründe 2023 yılında yaşanacağını öngörüyor. Xiong, "Üretilmesi en enerji yoğun metal olan alüminyum için salınımı azaltma sorumluluğu çok zorken durum da çok acil. Ergitme tesislerinin kömüre olan bağımlılıklarını azaltmaya çalışmaları ile birlikte daha temiz elektrik kaynaklarını kullanma konusunda kımıldanma olduğu için Çin'in birincil alüminyum endüstrisinden kaynaklanan salınımlarında 2025-2030 yılları arasında olasılıkla %25, 9 oranında bir düşüş gerçekleşecek. 2035 yılında Çin'in birincil alüminyum üretiminden kaynaklanan salınımları, 2020 yılı düzeyine göre %6, 8 oranında düşüşle ülkenin alüminyum üretimi kaynaklı toplam salınımlarının %68, 3'ünü oluşturacak. " açıklamasını yaptı.

Çin, 2020 yılında gerçekleştirdiği 37, 08 milyon tonluk rekor üretim düzeyiyle yerkürenin en büyük alüminyum üreticisi. Diğer yandan ülke yönetimi, yıllık alüminyum ergitme kapasitesini 45 milyon tonla sınırlamak isterken, salınımları azaltma baskısı altındaki alüminyum üreticileri de alüminyum metalini sıfırdan üretmek yerine daha fazla hurda metali geri dönüştürmek istiyor.

Kaynak: Steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü