Çin, Enerji Naklinde Sınır Ötesi Altyapının Güvenliği İçin Tüm Taraflarla İşbirliğine Hazır - Son Dakika
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Çin, Enerji Naklinde Sınır Ötesi Altyapının Güvenliği İçin Tüm Taraflarla İşbirliğine Hazır

01.10.2022 16:24
Çin, Enerji Naklinde Sınır Ötesi Altyapının Güvenliği İçin Tüm Taraflarla İşbirliğine Hazır

Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Cuma günü New York'ta, Çin'in Kuzey Akım doğalgaz boru hattında son dönemde meydana gelen çok sayıda sızıntı ve güçlü su altı patlamaları nedeniyle ülkesinin ciddi endişe duyduğunu ve sınır ötesi altyapının güvenliğini sağlamak...

Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Cuma günü New York'ta, Çin'in Kuzey Akım doğalgaz boru hattında son dönemde meydana gelen çok sayıda sızıntı ve güçlü su altı patlamaları nedeniyle ülkesinin ciddi endişe duyduğunu ve sınır ötesi altyapının güvenliğini sağlamak için tüm taraflarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Geng, "Kuzey Akım boru hattı, Avrupa'da enerji taşımacılığının ana arteri ve 23 Avrupa ülkesine hayati doğalgaz arzı sağlıyor. Kaçaklar nedeniyle boru hattının fiziksel olarak zarar görmesi, Avrupa'daki enerji arzı sıkıntısını daha da kötüleştiriyor" dedi.

Elçi, dünya genelinde, özellikle de gelişmekte olan ülkelerdeki tüketicilerin, enerji piyasalarında müteakip dalgalanmalardan ve yükselen enerji fiyatlarından zarar görebileceğini de belirtti.

Geng, "Sızıntılar hala devam ediyor ve ilgili sularda nakliye güzergahları ile ekolojik çevre üzerindeki etkisi sürüyor. Avrupa ve dünyanın, zorlu meydan okumaların yaygınlaşmasıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde, bu, görmek istemediğimiz, gerçekten büyük ve trajik bir felaket" ifadelerini kullandı.

Elçi, "Bazı ülkelerin bu seferki sızıntıların bir kaza olmadığını, büyük ihtimalle kasıtlı sabotaj sonucu olduğunu belirttiklerini kaydettik. Bu doğruysa, ulusötesi sivil tesislere ve denizaltı boru hatlarına bir saldırı teşkil eder ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin ve diğer uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir" dedi.

Geng, "Tüm paydaşların sızıntılarla ilgili nesnel, tarafsız ve profesyonel bir soruşturmanın gerekli olduğu konusunda hemfikir olduğunu da kaydettik" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Enerji Naklinde Sınır Ötesi Altyapının Güvenliği İçin Tüm Taraflarla İşbirliğine Hazır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, Enerji Naklinde Sınır Ötesi Altyapının Güvenliği İçin Tüm Taraflarla İşbirliğine Hazır - Son Dakika
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