Çin BM Temsilcisi Taraflara Ukrayna Nükleer Santralindeki Kaza Riskini En Aza İndirme Çağrısında Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Çin BM Temsilcisi Taraflara Ukrayna Nükleer Santralindeki Kaza Riskini En Aza İndirme Çağrısında Bulundu

24.08.2022 17:51
Çin BM Temsilcisi Taraflara Ukrayna Nükleer Santralindeki Kaza Riskini En Aza İndirme Çağrısında Bulundu

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı, Çin'in, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın (IAEA) misyonu hakkında olumlu açıklamalar yaptığını not ettiğini ve ilgili tüm tarafların siyasi engelleri ortadan kaldırmasını, iletişimi ve işbirliğini güçlendirmesini, konu odaklı bir yaklaşıma bağlı kalmasını...

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı, Çin'in, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın (IAEA) misyonu hakkında olumlu açıklamalar yaptığını not ettiğini ve ilgili tüm tarafların siyasi engelleri ortadan kaldırmasını, iletişimi ve işbirliğini güçlendirmesini, konu odaklı bir yaklaşıma bağlı kalmasını ve ziyaretin zamanlaması ve ayrıntıları üzerinde mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varmasını umduğunu söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, ilgili tarafları Ukrayna'nın güneyindeki Zaporizhzhia nükleer santralinde azami itidal göstermeye ve kaza riskini en aza indirmeye çağırdı.

Geng, nükleer santralin son günlerde hala bombardıman altında olmasının endişe verici olduğunu söyledi. Geng, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi'nin de belirttiği gibi, bombardıman henüz tesisin güvenliği için acil bir tehdit oluşturmasa da bu durumun her an değişebileceğini ifade etti.

Geng, Güvenlik Konseyi'nde, "Nükleer tesislerin emniyeti ve güvenliği söz konusu olduğunda, deneme yanılmaya yer yoktur. Herhangi bir olay, Ukrayna ve komşu ülkelerinin çevre ve halk sağlığı için geri dönüşü olmayan sonuçları olan ciddi bir nükleer kazaya yol açabilir" diye konuştu ve ekledi: "Çin, ilgili tarafları bir kez daha azami itidal göstermeye, uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kalmaya, Genel Direktör Grossi'nin önerdiği yedi rehber kuralı ciddiyetle uygulamaya, nükleer emniyet ve güvenliği tehlikeye atabilecek eylemlerden kaçınmaya ve kaza riskini en aza indirmeye çağırıyor."

Geng, Çin'in, IAEA'yı, kendi yetkilerine bütünüyle uygun olarak güvenlik önlemleri almaya dair sorumluluklarını yerine getirme ve nükleer emniyet ve güvenliği geliştirmede aktif bir rol oynama konusunda her zaman desteklediğini belirtti. Geng, mevcut koşullar altında, IAEA'nın emniyet ve güvenlik durumunun profesyonel ve teknik bir değerlendirmesini yapmak için Zaporizhzhia nükleer santraline mümkün olan en kısa sürede bir saha ziyareti yapması gerektiğini söyledi.

Çin BM Temsilcisi Taraflara Ukrayna Nükleer Santralindeki Kaza Riskini En Aza İndirme Çağrısında Bulundu

Ukrayna'nın güneyindeki Zaporizhzhia Nükleer Santrali görülüyor, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Victor/Xinhua)

Çin'in, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın misyon hakkında olumlu açıklamalar yaptığını not ettiğini söyleyen Geng, ülkesinin, ilgili tüm tarafların siyasi engelleri ortadan kaldırmasını, iletişimi ve işbirliğini güçlendirmesini, konu odaklı bir yaklaşıma bağlı kalmasını ve ziyaretin zamanlaması ve ayrıntıları üzerinde mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varmasını umduğunu söyledi.

Geng, "Nükleer tesislerin emniyeti ve güvenliği konusunu ele almak için bilime ve rasyonaliteye, insanlık ruhuna, iletişime ve işbirliğine bağlı kalmalı, siyasi konumların, düşmanca farklılıkların ve askeri kaygıların ötesine geçmeliyiz. Çernobil ve Fukuşima nükleer kazalarının tekrarlanmasıyla oluşabilecek trajedilere izin vermemeliyiz" dedi.

Geng, Zaporizhzhia nükleer santralinin nükleer güvenlik risklerini temelden ortadan kaldırmak için, uluslararası toplumun, gerilimin azaltılması için sorumlu bir şekilde çalışması, diplomatik çabaları ve siyasi çözümleri artırması, tarafları yeniden diyalog ve müzakereye yönlendirmesi ve ateşkes ve düşmanlıkların erken bir tarihte durdurulması gerektiğini söyledi.

Geng, Çin'in bir kez daha ilgili tüm tarafları birbirlerinin meşru güvenlik endişelerini gidermeye, dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisi oluşturmaya ve Ukrayna krizinin uygun şekilde çözülmesine ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik aralıksız çaba göstermeye çağırdığını söyledi.

YORUMLAR
500
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski açıkladı: Rusya tren istasyonunu vurdu, 15 ölü ve 50 yaralı var Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski açıkladı: Rusya tren istasyonunu vurdu, 15 ölü ve 50 yaralı var Zelenskiy, Rus güçlerinin Ukrayna'da tren istasyonuna saldırısında 15 kişinin öldüğünü söyledi Zelenskiy, Rus güçlerinin Ukrayna'da tren istasyonuna saldırısında 15 kişinin öldüğünü söyledi Rusya tren istasyonunu vurdu: 15 ölü, 50 yaralı Rusya tren istasyonunu vurdu: 15 ölü, 50 yaralı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin BM Temsilcisi Taraflara Ukrayna Nükleer Santralindeki Kaza Riskini En Aza İndirme Çağrısında Bulundu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
23:23 Dar gelirli vatandaşların icralık borçlarına devlet desteği: 30 milyar liralık borç tasfiye edilecek
23:22 Ukrayna'da 4 saatte tamamlanan tarihi maç! Rusya'nın saldırı yapacağı uyarısıyla futbolcular sığınaklarda bekledi
23:07 Sahne kıyafetleriyle gündem olan Gülşen'den İmam Hatipliler hakkında tepki toplayan sözler
23:02 ABD'nin Rusya tehdidi ne tür sonuçlar doğurur? Türk iş insanlarından merak edilen soruya cevap geldi
22:50 Sakarya'da korkutan kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 25 yaralı
22:43 Mersin'de define aramak için kuyu kazan 2 arkadaş, gazdan zehirlenip öldü!
22:34 Apple, merakla beklenen iPhone 14 ailesini 7 Eylül'de tanıtacak
22:30 Sağanak yağış İstanbul'u vurdu! Uzmanlar sel ve su baskınlarına karşı uyardı
22:24 Ünlü spor sunucusu Roksan Kunter yeni kanalını duyurdu
22:08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski açıkladı: Rusya tren istasyonunu vurdu, 15 ölü ve 50 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 23:57:50. #1.13#
SON DAKİKA: Çin BM Temsilcisi Taraflara Ukrayna Nükleer Santralindeki Kaza Riskini En Aza İndirme Çağrısında Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement