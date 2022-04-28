Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı: Kalkınma, BM'nin Barış İnşası Gündeminde Öncelik Olmayı Sürdürmeli - Son Dakika
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Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı: Kalkınma, BM'nin Barış İnşası Gündeminde Öncelik Olmayı Sürdürmeli

28.04.2022 14:43
Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı: Kalkınma, BM'nin Barış İnşası Gündeminde Öncelik Olmayı Sürdürmeli

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing Çarşamba günü, kalkınmanın Birleşmiş Milletler'in barış inşası gündeminde öncelik olmayı sürdürmesi gerektiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing Çarşamba günü, kalkınmanın Birleşmiş Milletler'in barış inşası gündeminde öncelik olmayı sürdürmesi gerektiğini söyledi. BM Genel Kurulu'nun barış inşasının finansmanına ilişkin üst düzey toplantısında yaptığı konuşmada, sürdürülebilir kalkınmanın kalıcı barışın esasını oluşturduğunu ve bunun BM barış inşası mimarisinin özünde bulunan temel kavram olduğunu söyledi.

Dai, ilgili ülkelerin kapsamlı kalkınmasının desteklenmesinin barış inşası sürecinin merkezinde bulunduğunu, güçlü bir sinerji yaratılması için barış inşası faaliyetlerinin bunun etrafında planlanması, stratejik hedeflerin belirlenmesi ve BM kurumlarının kaynaklarının harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi. Mevcut barış inşası fonu destekli projelerin sürdürülebilir kalkınmaya yeterince odaklanmadığını kaydeden Dai, gelişmekte olan ülkeler için yoksulluğun ortadan kaldırılması, altyapı, eğitim, sağlık ve mesleki beceri eğitimi gibi acil ihtiyaçların bulunduğu alanlara daha fazla kaynak aktarılması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Geleneksel bağışçıların barış inşası finansmanının asli sorumluluğunu üstlenmeye devam etmesi gerektiği söyleyen Dai, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerin daha hızlı kalkınmasına yardımcı olmak için ahlaki bir yükümlülüğü olduğunu vurguladı. Dai ayrıca, Çin'in gelişmekte olan ülkelerin ulus inşası ve kalkınma çabalarını ikili ve çok taraflı kanallar aracılığıyla aktif olarak desteklediğini ve BM barış inşa fonuna çok sayıda katkı sağladığını kaydetti.

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Kaynak: Xinhua

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