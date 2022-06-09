Çin'in BM Daimi Temsilcisi ABD'yi, Kore Yarımadası'ndaki Gerilimi Azaltmak İçin Anlamlı ve Somut Adımlar Atmaya Çağırdı - Son Dakika
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Çin'in BM Daimi Temsilcisi ABD'yi, Kore Yarımadası'ndaki Gerilimi Azaltmak İçin Anlamlı ve Somut Adımlar Atmaya Çağırdı

09.06.2022 13:13
Çin'in BM Daimi Temsilcisi ABD'yi, Kore Yarımadası'ndaki Gerilimi Azaltmak İçin Anlamlı ve Somut Adımlar Atmaya Çağırdı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun Çarşamba günü ABD'yi, Kore Yarımadası'ndaki gerilimi azaltmak için anlamlı ve somut adımlar atmaya çağırdı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun Çarşamba günü ABD'yi, Kore Yarımadası'ndaki gerilimi azaltmak için anlamlı ve somut adımlar atmaya çağırdı. "Kore Yarımadası'ndaki mevcut durum gerginleşti. Durumun, esas olarak ABD politikalarındaki tutum değişikliği, önceki diyaloğun sonuçlarını destekleyememesi ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (Kuzey Kore) makul endişelerini göz ardı etmesinden dolayı bugünkü haline geldiğine dikkat edilmelidir" diyen Zhang, bunun inkar edilemez bir gerçek olduğunu söyledi.

Zhang, Kore Yarımadası meselesinin müzakere edildiği BM Genel Kurulu toplantısında, "Durumun buradan nereye gideceği büyük ölçüde ABD'nin eylemlerine bağlı olacak ve çözüm ABD'nin sorunun özüyle yüzleşip yüzleşmemesinde, sorumlu bir tutum gösterip göstermemesinde ve anlamlı ve somut adımlar atıp atmamasında yatıyor" dedi. Zhang, mevcut şartlar altında tüm tarafların sakin kalması, itidalli olması ve gerilimi tırmandıracak ve yanlış hesaplamalara yol açabilecek her türlü eylemden kaçınması gerektiğini belirtti. Zhang, Kore Yarımadası meselesinin temelden çözümünün, genel siyasi uzlaşma, diyalog ve istişare yönünün izlenmesini gerektirdiğini de ifade etti. "Tarihsel deneyim, diyalog ve istişarenin sorunu çözmenin tek geçerli yolu olduğunu gösteriyor. Diyalog sorunsuz ilerlediğinde olumlu ilerleme kaydedildi; diyalog geciktirildiğinde ve hatta durduğunda yarımadadaki gerilim tırmandı" diyen Zhang, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin 2018'de nükleer silahların yok edilmesi önlemlerini almasından bu yana ABD tarafının ne karşılık verdiğini, ne Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin meşru ve makul endişelerini ele aldığını ne de sorunu çözmek için gerekli samimiyeti gösterdiğini söyledi.

Zhang sözlerini, "ABD'nin yapabileceği, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne belirli alanlarda yaptırımları hafifletmek ve ortak askeri tatbikatları sona erdirmek gibi birçok şey var. Kilit nokta eylemdir, yalnızca ön koşulsuz diyaloğa hazır olmaktan söz etmek değil" diyerek tamamladı. Çarşamba günkü müzakere, Genel Kurul'un 26 Nisan'da Güvenlik Konseyi'nde bir veto kullanıldığında otomatik olarak toplanılmasına izin veren bir kararı kabul etmesinden bu yana türünün ilk örneği oldu. Çin ve Rusya'nın 26 Mayıs'ta, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne yeni yaptırımlar getirmeyi amaçlayan bir Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto etmesi Genel Kurul toplantısına zemin hazırlamıştı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in BM Daimi Temsilcisi ABD'yi, Kore Yarımadası'ndaki Gerilimi Azaltmak İçin Anlamlı ve Somut Adımlar Atmaya Çağırdı - Son Dakika

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