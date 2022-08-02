Çin'in BM Daimi Temsilcisi: Çin BM'nin Kararlı Bir Destekçisidir - Son Dakika
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Çin'in BM Daimi Temsilcisi: Çin BM'nin Kararlı Bir Destekçisidir

02.08.2022 15:56
Çin'in BM Daimi Temsilcisi: Çin BM'nin Kararlı Bir Destekçisidir

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in küresel zorlukların ele alınması, barış ve güvenliğin desteklenmesi ve ortak kalkınmanın teşvik edilmesi görevi açısından Birleşmiş Milletler'in kararlı...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in küresel zorlukların ele alınması, barış ve güvenliğin desteklenmesi ve ortak kalkınmanın teşvik edilmesi görevi açısından Birleşmiş Milletler'in kararlı bir destekçisi olduğunu söyledi. Zhang, Çin'in Ağustos ayında Güvenlik Konseyi başkanlığına ilişkin basın toplantısında, Birleşmiş Milletler'in çok taraflılığın bayrağı ve kolektif gücün bir sembolü olduğunu ve bu rolünün uluslararası durum ne yönde değişirse değişsin vazgeçilmez kalacağını söyledi. Ancak Zhang, Birleşmiş Milletler'in dünyadan kopuk olmadığını, bu küresel örgütün gücünün, üye devletlerinin desteğinden ve katkısından kaynaklandığını da söyledi. Bu bağlamda, özellikle büyük ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirmede ve sorumlu bir rol oynamada öncülük etmesi gerektiğini kaydetti. Zhang, Çin'in gerçek çok taraflılığı uygulamaya kararlı olduğunu belirtti.

Zhang, Çin'in uluslararası ilişkilere yaklaşımının temel amaçlarından birinin merkezi Birleşmiş Milletler olan uluslararası sistemi ve BM'nin uluslararası ilişkilerdeki merkezi rolünü korumak olduğunu söyledi. Zhang şöyle devam etti: "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in belirttiği üzere, Çin ile ortaklık Birleşmiş Milletler'in ve çok taraflılığın önemli bir payandasıdır. Çin dünya barışı ve güvenliğini korumaya kararlıdır. Çin, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine dayalı uluslararası ilişkilerin temel kaidelerinin kararlı savunucusudur. Çin, sıcak meselelerin siyasi olarak çözülmesine inanmakta ve BM Genel Sekreteri'nin arabuluculuk çabalarını tam anlamıyla desteklemektedir." Çin'in BM Daimi Temsilcisi, Çin'in BM kalkınma gündemini ileriye taşımak için aralıksız çaba sarf ettiğini ve 2030 Gündemi'ndeki yoksulluğu azaltma hedefine planlanandan 10 yıl önce ulaştığını kaydetti. Zhang, Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin, küresel gıda krizi, küresel kalkınmada eşitsizlik ve dengesizliklerin giderilmesi açısından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşmak için yeni bir ivme sağladığını ve böylece Çin'in bu konuda katkı sağladığını söyledi.

Zhang, Çin'in iklim değişikliğine karşı somut adımlar attığını, en büyük gelişmekte olan ülke olarak karbon zirvesine 2030 yılından önce ve karbon nötrlüğe ise 2060 yılından önce ulaşmak için gayret gösterdiğini ve bunun karbon zirvesinden karbon nötrlüğe dünyadaki en hızlı geçiş olacağını söyledi. Zhang, "Bunun çok büyük bir görev olacağını ve çok büyük fedakarlıklar gerektirdiğini biliyoruz, ancak taahhüdümüzü yerine getireceğiz" dedi. Çin'in Birleşmiş Milletler'e karşı mali yükümlülüklerini aktif olarak yerine getirdiğini kaydeden Zhang, Çin'in BM'nin düzenli bütçe ve barışı koruma bütçelerine en çok katkıda bulunan ikinci ülke olduğunu söyledi. Zhang Çin'in, ülkesinde pandemi ile mücadele, ekonomiyi geliştirme ve insanların geçim kaynaklarını iyileştirme gibi zorlu görevleri olmasına rağmen, hala bu zorlukların üstesinden gelmeyi başardığını, borç ve katkılarını tam ve zamanında ödeyerek BM'nin çalışmalarının yanı sıra barışı koruma çabaları için güçlü kaynak desteği sunduğunu söyledi. Geçen yıl, Çin ve Birleşmiş Milletler, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki yasal koltuğunu yeniden kazanmasının 50. yıldönümünü kutladı. Zhang, Çin'in gelişimini sürdürürken Birleşmiş Milletler davasına, dünyanın barışı ve kalkınmasına daha da büyük katkılarda bulunacağını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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