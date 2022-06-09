Çin'in BM Daimi Temsilcisi'nden ABD'ye Kore Yarımadası Konusunda Çağrı - Son Dakika
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Çin'in BM Daimi Temsilcisi'nden ABD'ye Kore Yarımadası Konusunda Çağrı

09.06.2022 19:24
Çin'in BM Daimi Temsilcisi'nden ABD'ye Kore Yarımadası Konusunda Çağrı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun (kürsüde ve ekranlarda) New York'taki BM Genel Merkezi'nde BM Genel Kurulu'nun Kore Yarımadası meselesine ilişkin müzakereleri sırasında bir konuşma yapıyor, 8 Haziran 2022.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun (kürsüde ve ekranlarda) New York'taki BM Genel Merkezi'nde BM Genel Kurulu'nun Kore Yarımadası meselesine ilişkin müzakereleri sırasında bir konuşma yapıyor, 8 Haziran 2022. Çin temsilcisi Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'ne Kore Yarımadası'nda gerilimi azaltmak için anlamlı ve somut eylemlerde bulunması çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)

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Çin'in BM Daimi Temsilcisi ABD'yi, Kore Yarımadası'ndaki Gerilimi Azaltmak İçin Anlamlı ve Somut Adımlar Atmaya Çağırdı Çin'in BM Daimi Temsilcisi ABD'yi, Kore Yarımadası'ndaki Gerilimi Azaltmak İçin Anlamlı ve Somut Adımlar Atmaya Çağırdı Çin ve Rusya, veto kullanımı nedeniyle BM Genel Kuruluna ilk kez hesap verdi Çin ve Rusya, veto kullanımı nedeniyle BM Genel Kuruluna ilk kez hesap verdi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, New York, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in BM Daimi Temsilcisi'nden ABD'ye Kore Yarımadası Konusunda Çağrı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in BM Daimi Temsilcisi'nden ABD'ye Kore Yarımadası Konusunda Çağrı - Son Dakika
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