Çin'in BM Daimi Temsilcisi, Ukrayna'daki Çatışmaya Yönelik Ayrım Gözetmeyen Yaptırımların Sonuçları Konusunda Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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Çin'in BM Daimi Temsilcisi, Ukrayna'daki Çatışmaya Yönelik Ayrım Gözetmeyen Yaptırımların Sonuçları Konusunda Uyarıda Bulundu

30.03.2022 18:36
Çin'in BM Daimi Temsilcisi, Ukrayna'daki Çatışmaya Yönelik Ayrım Gözetmeyen Yaptırımların Sonuçları Konusunda Uyarıda Bulundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Mart (Xinhua) — Çin'in BM Daimi Temsilcisi Dai Bing, Salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmaya yönelik ayrım gözetmeyen yaptırımların yeni insani sorunlara yol açacağı konusunda uyarıda bulundu. Dai, Ukrayna'daki insani durumla ilgili düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısında, "Sürekli artan, kapsamlı ve ayrım gözetmeyen yaptırımlar, genel halkın yaşamlarını ve geçim kaynaklarını etkileyerek ve yeni […]

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Mart (Xinhua) — Çin'in BM Daimi Temsilcisi Dai Bing, Salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmaya yönelik ayrım gözetmeyen yaptırımların yeni insani sorunlara yol açacağı konusunda uyarıda bulundu. Dai, Ukrayna'daki insani durumla ilgili düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısında, "Sürekli artan, kapsamlı ve ayrım gözetmeyen yaptırımlar, genel halkın yaşamlarını ve geçim kaynaklarını etkileyerek ve yeni insani sorunlara yol açarak küresel enerji, gıda, ekonomi ve ticaret ile finans piyasalarını vurdu ve vurmaya da devam edecek." dedi.

Dai, dünyanın çoğunluğunu oluşturan gelişmekte olan ülkelerin, bu çatışmaya taraf olmadıklarını ve büyük güçler arasındaki jeopolitik çatışmaların ve büyük güçler arasındaki tartışmaların sonuçlarına katlanmak zorunda olmadıklarını, çatışmanın içine çekilmemeleri gerektiğini söyledi. Dai şöyle konuştu: Şu anda, küresel gıda güvenliği ciddi bir sınavdan geçiyor, bununla ilgilenmemiz gerek. Yaptırımlar ve ekonomik ablukalar, gıda kıtlığını ve fiyat çarpıklıklarını suni biçimde daha da kötüleştirecek, dünya genelinde gıda üretimini ve gıda tedarik zincirini daha da bozacak, gıda fiyatlarını artıracak ve gelişmekte olan ülkelere yük bindirecektir. "Gıda arzını ve gıda fiyatlarını istikrara kavuşturmak, haksız ihracat kısıtlamalarından kaçınmak, piyasanın istikrarlı bir şekilde çalışmasını ve küresel gıda güvenliğini sağlamak için gelişmiş uluslararası koordinasyon çağrısında bulunuyoruz."

Çin'in BM Daimi Temsilcisi, Ukrayna'daki Çatışmaya Yönelik Ayrım Gözetmeyen Yaptırımların Sonuçları Konusunda Uyarıda Bulundu
İstanbul'daki bir süpermarkette bir adam ayçiçek yağı fiyatlarını kontrol ediyor. Türk halkı, stokların tükendiği ve fiyatların yükseleceği konuşulduğundan ayçiçek yağı almak için bakkallara ve süpermarketlere akın etti. 7 Mart 2022. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Dai, BM Dünya Gıda Programı, Gıda ve Tarım Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü ve diğer kuruluşların ülkeler arasında gıda üretimi ve ticaretini koordine etmeye ve gelişmekte olan ülkelerin şokları atlatmasına yardımcı olmaya aktif olarak katkıda bulunmaları gerektiğini söyledi. Dai şöyle konuştu: Ukrayna'daki çatışma devam ederken, sivil yaşamların etkin bir şekilde korunması ve insani ihtiyaçlarının karşılanması bir zorunluluktur. Çin, sivil kayıpları önlemek, sivil tesisleri korumak, tahliye için güvenli geçiş ve insani erişim sağlamak ve temel ihtiyaçların sürekli tedarikini sağlamak için uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyor. Kadınlar ve çocuklar gibi savunmasız grupların korunmasının güçlendirilmesi gerekir.

Kriz devam ederse ve tırmanırsa, daha fazla hasarla karşılaşacağız, bu da hiçbir tarafın çıkarına olmayan bir durum. Çatışmaları sona erdirmek için ateşkes sağlamanın en kesin yolu diyalog ve müzakeredir. Dai, uluslararası toplumun, olumlu bir sonuç elde edilene ve barış yeniden sağlanana kadar Rusya ile Ukrayna arasında devam eden doğrudan müzakereleri teşvik etmesi ve desteklemesi gerektiğini söyledi. Dai şöyle konuştu: Güvenlik bölünemez. Bir bloğu diğeriyle karşı karşıya getirerek mutlak güvenlik arayışı güvensizliğin reçetesidir. ABD, NATO ve AB, Rusya ile de diyaloga girmeli, tüm tarafların meşru güvenlik endişelerini karşılamalı ve dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir bölgesel güvenlik mimarisi inşa etmelidir. Çin, durumu kolaylaştırmak ve krizi çözmek için çalışmaya ve yapıcı bir rol oynamaya devam edecek.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Çin'in BM Daimi Temsilcisi, Ukrayna'daki Çatışmaya Yönelik Ayrım Gözetmeyen Yaptırımların Sonuçları Konusunda Uyarıda Bulundu - Son Dakika


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