Çin'in BM Temsilcisi ABD ve NATO'yu Ukrayna Çatışmasında Yangını Körüklemekten Vazgeçmeye Çağırdı

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD ve NATO'nun oynadıkları rol üzerinde ciddi bir şekilde düşünmeleri ve çabalarını yangını körüklemek yerine barışa gerçekten yardımcı olan şeylere odaklamaları gerektiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD ve NATO'nun Ukrayna çatışmasında yangına körükle gitmekten vazgeçmesini istedi. Ukrayna çatışmasına dair yapılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Zhang, yaptırım ve baskı yoluyla ya da silah göndererek barışın asla sağlanamayacağını söyledi. Zhang, barışın, birlikte çalışan tüm tarafların çabasıyla sağlanması ve sürdürülmesi gerektiğini, durum ne kadar karmaşık ve farklılıklar ne kadar ciddi olursa olsun diplomasi ve diyalog kapısının kapatılamayacağını belirtti. Zhang şöyle konuştu: "Tahıl ihracat anlaşmalarındaki olumlu ilerleme, diplomasinin potansiyelini ve siyasi bir çözüm olasılığını göste riyor. Çin, Rusya ve Ukrayna'nın diplomatik müzakerelere erken bir tarihte dönmek ve ateşkes için gereken ivmeyi yaratmak amacıyla ara larındaki diyalog ve iletişimi sürdürmesini umuyor. ABD ve NATO, oynadıkları rol üzerinde ciddi bir şekilde düşünmeli ve çabalarını yangını körüklemek yerine barışa gerçekten yardımcı olan şeylere odaklamalıdır.Zhang, Ukrayna'daki çatışmalar için bir emniyet valfi kurulmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Zaporijya Nükleer Enerji Santrali, 22 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Victor/Xinhua)

Zhang sözlerine şöyle devam etti: Uluslararası insani hukuk, çatışmanın taraflarının davranışlarına rehberlik etmelidir. Siviller ve sivil tesisler askeri saldırıların hedefi olamaz. Son zamanlarda, Zaporijya Nükleer Santrali'ne sık sık yapılan saldırılar, dünyayı nükleer tehlikenin gölgesinde bırakarak büyük dikkat ve endişelere yol açtı. Çin bir kez daha tüm ilgili tarafları temkinli davranmaya, dikkatli hareket etmeye, nükleer tesisin emniyetini ve güvenliğini tehlikeye atabilecek her türlü eylemden kaçınmaya ve nükleer güvenlik kırmızı çizgisini geçmekten kaçınmaya çağırıyor. Zhang, "Ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın, bir nükleer felaketi önlemek amacıyla takip amaçlı tedbirleri almak için durumun profesyonel ve teknik bir değerlendirmesini yapmak üzere Zaporijya Nükleer Santrali'ne mümkün olan en kısa sürede saha ziyareti gerçek leştirmesini bekliyoruz" diye konuştu. Zhang, Ukrayna'daki çatışmaların insani etkilerini azaltmaya da ihtiyaç olduğunu belirtti ve uluslararası toplumun, bir yandan Ukraynalı mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin güçlükleri aşmalarına destek olurken, diğer yandan çatışmanın küresel gıda, enerji ve finansal istikrar üzerindeki etkilerini azaltması gerektiğini söyledi.

Ukrayna'dan tahıl taşıyan gemilerin ikinci grubundaki bir gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor, 7 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Zhang sözlerine şöyle devam etti: "Çin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ve ilgili tarafları tahıl ihracat anlaşmalarını kolaylaştırma çabalarından dolayı takdir ediyor. Çin, 700.000 tondan fazla tahıl taşıyan 20'den fazla geminin Ukrayna'dan dünyanın çeşitli yerlerine gitmek üzere ayrıldığını görmekten memnuniyet duyuyor. Bu, artan gıda fiyatlarının frenlenmesinde, uluslararası gıda pazarının istikrara kavuşturulmasında ve gelişmekte olan ülkelerde gıda kıtlığının hafifletilmesinde önemli bir rol oynayacak. Zhang, "Aynı zamanda, Rusya'dan gıda ve gübre ihracatının önündeki engellerin kaldırılması da son derece önemlidir. Umuyoruz ki Birleşmiş Milletler, Rusya ile imzaladığı mutabakat zaptı uyarınca, ilgili ülkelerin neden olduğu caydırıcı yaptırımların kötüye kullanılmasından kaynaklanan etkinin giderilmesine destek olabilir ve küresel endüstriyel zincirlerin ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz çalışmasını sağlayabilir" diye konuştu. Zhang şöyle devam etti: "Çin'in Ukrayna konusundaki tutumu tutarlı ve nettir. Çin her zaman tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini, BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerinin desteklendiğini, tüm ülkelerin meşru güvenlik kaygılarının ciddiye alındığını ve krizin barışçıl çözümüne yönelik tüm çabaların desteklendiğini her zaman savunuyor. Çin, barışı ve diyaloğu teşvik etmek ve durumun hafifletilmesini kolaylaştırmak için tüm barışsever ülkelerle birlikte çalışmaya hazır."