Çin'in BM Temsilcisi Soğuk Savaş'ın Tehlikeleri Konusunda Uyardı - Son Dakika
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Çin'in BM Temsilcisi Soğuk Savaş'ın Tehlikeleri Konusunda Uyardı

25.08.2022 15:01
Çin'in BM Temsilcisi Soğuk Savaş'ın Tehlikeleri Konusunda Uyardı

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, "Dünyanın yeni bir Soğuk Savaş'a kaymasına asla izin vermemeliyiz" dedi.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, "Dünyanın yeni bir Soğuk Savaş'a kaymasına asla izin vermemeliyiz" dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun Çarşamba günü, yeni bir Soğuk Sava ş'ın tehlikelerine dair uyarıda bulunarak küresel stratejik istikra rın korunmasının öneminin altını çizdi. Zhang, "Ukrayna krizi ve dünya genelinde son yaşanan gergin gelişme ler, sorunları kışkırtma ve bölünme ve çatışmaları yoğunlaştırmaya dönük kasıtlı girişimlere karşı son derece dikkatli olmamız ve küresel stratejik istikrarı korumamız gerektiğini gösteriyor" dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna krizi hakkında bir toplantısında konuşan Zhang, "Dünyanın yeni bir Soğuk Savaş'a kaymasına asla izin vermemeliyiz" dedi. Zhang, yaşanan gerçeklerin Soğuk Savaş zihniyeti ve blok çatışmasının kesin bir şekilde reddedilmesi gerektiğini kanıtladığını söyledi. Zhang, NATO'nun Soğuk Savaş'ın sona ermesini izleyen 30 yılı aşkın bir süre boyunca doğuya doğru genişlemeye devam ettiğine ve bunun Avrupa'yı daha güvenli kılmak yerine çatışma tohumları ektiğine işaret etti. Tüm insanlığın bölünemez bir güvenlik toplumunda yaşadığını ve müşterek güvenliğin tüm ülkelerin en önde gelen ortak çıkarı olduğunu belirten Zhang, "Bir ülkenin güvenliği bir başka ülkenin güvenliği pahasına olmamalı ve bölgesel güvenlik askeri blokları geni şleterek sağlanamaz" dedi. Bugün, 21. yüzyılda, Soğuk Savaş zihniyetinin ve sıfır toplamlı oyunların çoktan demode kavramlar haline geldiğini belirten Zhang, ask eri güce takılıp kalmanın ve mutlak güvenlik arayışına girişmenin gerilimlerin sürekli olarak tırmanmasından başka sonuç doğurmayacağını ve bunun da hiçbir tarafın çıkarına olmadığını söyledi.

Çin'in BM Temsilcisi Soğuk Savaş'ın Tehlikeleri Konusunda Uyardı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahı'nda çalışan personel görülüyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua) Zhang, yaşanan gerçeklerin ayrışma ve taraf tutmanın kesin bir şekilde reddedilmesi gerektiğini kanıtladığını söyledi. Zhang, dünya genelinde ekonomilerin derin bir entegrasyon içinde olduğunu söyledi. Sebepsiz yere tek taraflı yaptırım uygulayan ve sınırlarını aşan yargılamalar yapan, ekonomi, ticaret ve teknolojiyi siyasallaştırarak silah olarak kullanan ve ayrışma ve "küçük bahçe, yüksek çit" inşa etmekte ısrar eden belli bazı ülkeler, gelişmekte olan ülkelerde insanların geçimlerini sağlamaları önünde daha fazla güçlüklere yol açtı ve küresel gıda, enerji ve finans güvenliğini tehdit etti. Zhang, gelişmekte olan ülkelerin jeopolitik çatışmaların ve büyük güçler arası rekabetin ceremesini çekmek zorunda bırakılmaması gerektiğini söyledi. Gelişmekte olan ülkeler kendi dış politikalarına bağımsız bir şekilde karar verme hakkına sahipler ve taraf tutmaya zorlanmamalılar. Zhang gerçeklerin, çifte standartların ve kuralların seçerek uygulanmasının kesin bir şekilde reddedilmesi gerektiğini de kanıtladığını söyledi. BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerinin savunulması ve tüm ulusların egemenlik ve toprak bütünlüklerine saygı duyulması göstermelik olarak kalmamalıdır. Tüm ülkeler pratikte bu ilkelere, farklı ülkeleri ilgilendiren farklı konularda tutarlılıkla riayet etmelidir. Çin halkı egemenlik ve toprak bütünlüğü konularında ilk elden deneyim yoluyla derin bir anlayışa ve güçlü hislere sahiptir. Zhang, Çin'in, diğer ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüklerine tutarlı bir şekilde saygılı olduğunu ve kendi egemenlik ve toprak bütünlüğünü de güçlü bir şekilde korumaya kararlı olduğunu söyledi.

Çin'in BM Temsilcisi Soğuk Savaş'ın Tehlikeleri Konusunda Uyardı

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Kaynak: Xinhua

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