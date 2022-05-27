Çin'in BM Temsilci Yardımcısı Libya Krizine Siyasi Çözüm İçin Kararlılık Çağrısında Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in BM Temsilci Yardımcısı Libya Krizine Siyasi Çözüm İçin Kararlılık Çağrısında Bulundu

27.05.2022 15:18
Çin'in BM Temsilci Yardımcısı Libya Krizine Siyasi Çözüm İçin Kararlılık Çağrısında Bulundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Libya'daki bütün tarafları ülkenin sorunlarına siyasi bir çözüm bulma konusunda kararlılığı sürdürmeye çağırdı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Libya'daki bütün tarafları ülkenin sorunlarına siyasi bir çözüm bulma konusunda kararlılığı sürdürmeye çağırdı. Dai, Libya'daki siyasi süreçte çok sayıda belirsizliğin devam ettiğini söyledi ve hükümetin meşruiyeti gibi önemli konularda taraflar arasındaki farklılıkların çözülmesinin zorluk teşkil ettiğini belirtti.

Güvenlik Konseyi'nde konuşan Dai, "Libya'daki bütün tarafları, ülkenin ve halkın çıkarlarını ön planda tutmaya, genel siyasi çözüme bağlı kalmaya, azami derecede itidal göstermeye, gerginliği tırmandırabilecek herhangi bir eylemde bulunmaktan kaçınmaya, zor kazanılmış olan barış ve istikrarı korumaya çağırıyoruz" dedi.

Diyalog ve istişarelerin Libya'daki siyasi çıkmazı kırmanın tek çözümü olduğunu belirten Dai, ülkedeki tüm partileri seçim takvimi gibi önemli konularda uzlaşmaya varmak amacıyla görüşmeleri devam ettirmeye çağırdı. Dai, "Uzun vadede, uluslararası toplum, özellikle de Güvenlik Konseyi, Libya'nın uzun vadeli istikrara ulaşması amacıyla sağlam bir temel oluşturmak için ulusal uzlaşmayı ilerletme ve yıllar süren kargaşanın sebep olduğu köklü problemleri aşma konusunda ülkedeki tarafları desteklemeli" dedi. Dai, Çin'in Afrika Birliği ve Arap Birliği gibi bölgesel örgütleri bu amaçla aktif rol oynamaya teşvik ettiğini söyledi.

Libya krizinin uzamasının arkasında dış müdahalenin önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Dai, uluslararası toplumun, dış çözümler dayatmaktan kaçınarak Libya'nın başını çektiği ve Libya'nın sahibi olduğu yapıcı bir yardım sağlama ilkesine bağlı kalması gerektiğini ifade etti. Ateşkes anlaşmasının Libya'da ve bölgede güvenlik ve istikrarı korumanın temelini oluşturduğunu belirten Dai, 5+5 Ortak Askeri Komisyonu'nun ateşkes anlaşmasının uygulanmasında, yabancı silahlı kuvvetlerin ve paralı askerlerin geri çekilmesini kolaylaştırmadaki hayati rolünün altını çizdi.

Dai, komisyonun bütün görevlerine yeniden başlamasının tüm tarafların koordinasyon ve iletişimi sürdürmesine, yanlış anlama ve yanlış hesaplamalardan kaçınmasına da yardımcı olacağını söyledi. Petrolün Libya'nın ana gelir kaynağı olduğunu belirten Dai, Çin'in ilgili bütün tarafları petrol geliri, yönetimi ve dağıtımındaki farklılıkları diyalog ve müzakerelerle çözmeye ve olabildiğince en kısa sürede istikrarlı petrol üretimini yeniden sağlamaya çağırdığını kaydetti. Dai, bunun aynı zamanda mevcut jeopolitik bağlamda uluslararası ham petrol piyasasının istikrara kavuşmasına yardımcı olacağını da ifade etti.

YORUMLAR
500
Çin, Tarım Ürünleri İçin Soğuk Zincir Lojistik Gelişimini Teşvik Edecek Çin, Tarım Ürünleri İçin Soğuk Zincir Lojistik Gelişimini Teşvik Edecek Açık Hava Operası 'Prenses Wencheng' Tibet'te 10 Yıldır Sahnede Açık Hava Operası 'Prenses Wencheng' Tibet'te 10 Yıldır Sahnede
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Mayıs, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in BM Temsilci Yardımcısı Libya Krizine Siyasi Çözüm İçin Kararlılık Çağrısında Bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
14:53 Eşini kendi elleriyle toprağa verdi, eve dönünce karşısında canlı gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:20:32. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in BM Temsilci Yardımcısı Libya Krizine Siyasi Çözüm İçin Kararlılık Çağrısında Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement