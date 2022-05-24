Çin'in BM Temsilcisi: Çin Teknoloji İçerikli Konuların Siyasallaştırılmasına Karşı Duruyor - Son Dakika
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Çin'in BM Temsilcisi: Çin Teknoloji İçerikli Konuların Siyasallaştırılmasına Karşı Duruyor

24.05.2022 15:11
Çin'in BM Temsilcisi: Çin Teknoloji İçerikli Konuların Siyasallaştırılmasına Karşı Duruyor

Zhang Jun, "Bilim ve teknoloji alanlarında tekellerini sürdürmek amacıyla ayrıcalıklı çevreler oluşturarak sözde strateji veya yapılar ortaya koydular.

Zhang Jun, "Bilim ve teknoloji alanlarında tekellerini sürdürmek amacıyla ayrıcalıklı çevreler oluşturarak sözde strateji veya yapılar ortaya koydular. Diğer ülkelere teknoloji ablukaları uyguladılar, bilim ve teknolojide zorbalık uygulamalarına giriştiler. Başka ülkeler arasındaki ekonomik, ticari, bilimsel ve teknolojik işbirliğine müdahale ettiler ve engellediler" dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in BM temsilcisi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkesinin teknoloji içerikli konuların belirli hükümetler tarafından siyasallaştırılmasına ve diğer ülkelerin yüksek teknoloji şirketlerinin baskı altına alınmasına karşı olduğunu söyledi. Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, "Teknoloji içerikli konuların siyasallaştırılmasına karşıyız. Bilim dünyası bir tarafın kazanıp diğer tarafın kaybettiği bir savaş alanı değildir. Teknolojik yenilik sadece bir şampiyon üretmemelidir" dedi.

Teknoloji ve güvenlik konulu bir BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Zhang Jun, bazı hükümetlerin bilimsel ve teknolojik içerikli konuları siyasallaştırmaları, ulusal güvenlik kavramını genelleştirmeleri, devlet gücünü kötüye kullanmaları ve diğer ülkelerin yüksek teknoloji şirketlerini baskı altına almalarını nedensizce yoğunlaştırmalarının endişe verici olduğunu söyledi. Zhang, "Bilim ve teknoloji alanlarında tekellerini sürdürmek amacıyla ayrıcalıklı çevreler oluşturarak sözde strateji veya yapılar ortaya koydular. Diğer ülkelere teknoloji ablukaları uyguladılar, bilim ve teknolojide zorbalık uygulamalarına giriştiler. Başka ülkeler arasındaki ekonomik, ticari, bilimsel ve teknolojik işbirliğine müdahale ettiler ve engellediler" dedi.

Eski Soğuk Savaş zihniyetini taşıyan bu yaklaşımın uluslararası işbirliği ruhuna ve zamanın eğilimine aykırı bir şekilde bütün ülkelerin ortak çıkarlarına zarar verdiğini ve bunun başarısızlığa mahkum olduğunu söyleyen Zhang, "Bazı hükümetleri akılcı ve açık fikirli bir yaklaşım benimsemeye, bilimsel ve teknolojik gelişmeye ve uluslararası işbirliğine doğru bir perspektiften bakmaya, başka ülkelerin yüksek teknoloji şirketlerine yönelik temelsiz saldırıları ve kısıtlamaları durdurmaya çağırıyoruz" diye konuştu. Çin'in BM temsilcisi, "Dünya çapındaki zorluklara karşı dayanışma ve işbirliği doğru yoldur. Çin, Asya-Pasifik bölgesi de dahil olmak üzere ilgili ülkeleri, dünya genelinde bölünmeler yaratmayı durdurmaya, coğrafi çatışmaya son vermeye, ideoloji temelinde çizgiler çizmeyi ve başka ülkeleri taraf olmaya itmek amacıyla zorlayıcı önlemler kullanmayı durdurmaya, ekonomi ile bilim ve teknoloji arasındaki ayrışmayı durdurmaya, küresel tedarik zincirindeki istikrarı ve ekonomik toparlanmayı etkileyen yıkıcı uygulamaları durdurmaya çağırıyor" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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