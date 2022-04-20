Çin'in BM Temsilcisi: Ukrayna'daki İnsani Krizin Çözümü Çatışmayı Bir An Önce Sona Erdirmek - Son Dakika
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Çin'in BM Temsilcisi: Ukrayna'daki İnsani Krizin Çözümü Çatışmayı Bir An Önce Sona Erdirmek

20.04.2022 14:47
Çin'in BM Temsilcisi: Ukrayna'daki İnsani Krizin Çözümü Çatışmayı Bir An Önce Sona Erdirmek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki insani krizi çözmenin temel yolunun çatışmaya olabildiğince erken bir şekilde son vermek olduğunu söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki insani krizi çözmenin temel yolunun çatışmaya olabildiğince erken bir şekilde son vermek olduğunu söyledi. Zhang, Ukrayna'nın insani meselesine dair Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, "Rusya ve Ukrayna'yı genel olarak diyalog ve müzakere doğrultusuna bağlı kalmaya, farklılıklarını sürekli olarak azaltmaya ve ateşkes için koşulları oluşturmaya çağırıyoruz" dedi. Zhang, sivillerin korunmasına dair, çatışmanın sivillere verdiği zararı azaltmak amacıyla her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini söyledi. Elçi, "Çin bir kez daha çatışmanın bütün taraflarını azami bir şekilde itidal göstermeye, uluslararası insani hukuka sıkı bir şekilde uymaya, sivilleri ve sivil tesisleri korumaya, tahliye ve insani yardım operasyonlarını kolaylaştırmaya çağırıyor" dedi.

"Taraflar, insani konularda iletişimi güçlendirmeli, insani koridorların açılması, personelin güvenli tahliyesinin organize edilmesi gibi konularda koordinasyon ve işbirliği yapmalı" diye konuşan Zhang, ülkesinin komşu ülkelerin Ukrayna'ya "güvenli sığınaklar ve insani yardım" sağlamasını takdir ettiğini söyledi. Yaptırımlara da değinen elçi "Yaptırımların olumsuz etkilerini dikkate almalı ve ortadan kaldırmalıyız" diye konuştu.Zhang, "Çatışmanın tarafı olmayan çok sayıda gelişmekte olan ülke bu nedenle ağır bedel ödedi. Bu ne adil ne de kabul edilebilir. Uluslararası toplum, gıda ve enerji arzıyla fiyatları sabit tutmak için gereksiz ihracat kısıtlamalarından kaçınarak koordinasyonu güçlendirmeli" dedi. Çinli elçi, "Başka ülkelerin döviz rezervlerinin keyfi olarak dondurulmasının da bir egemenlik ihlali oluşturduğunu ve ekonomik karşılıklı bağımlılığı silah haline getirmekle eşdeğer olduğunu" vurguladı. Zhang, "Dünya ekonomik istikrarının temelini baltalayan ve uluslararası ilişkilere yeni belirsizliklerle riskler getiren" bu tür uygulamalara hızla son verilmesi çağrısında bulundu.

Çin'in BM Temsilcisi: Ukrayna'daki İnsani Krizin Çözümü Çatışmayı Bir An Önce Sona Erdirmek

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in BM Temsilcisi: Ukrayna'daki İnsani Krizin Çözümü Çatışmayı Bir An Önce Sona Erdirmek - Son Dakika
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