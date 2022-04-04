Çin'in Borsada İşlem Gören Bankalarının Varlık Kalitesi İyileşirken, 2021'deki Riskler de Atlatılıyor - Son Dakika

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) — Kamuya ait altı ticari banka bir yıl öncesine kıyasla 2021 sonunda sorunlu kredi oranlarında düşüş bildirdi. Verilerin tamamı yüzde 1,5 kadar düşerken, en düşük oranı yüzde 0,82 ile Çin Posta Tasarruf Bankası bildirdi. Borsada işlem gören iki ticari banka, China Citic Bank ve China Everbright Bank, hem ödenmemiş borç hem de sorunlu kredi oranlarında düşüş bildirdi. China Citic Bank Başkanı Fang Heying, varlık kalitesindeki iyileşmenin, varlık yapısını optimize etme ve kalan risklerle mücadele çabalarından kaynaklandığını söyledi.

2021 yılında riskleri ileriye dönük olarak yönetmek için, Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC) 190 milyar yuan (yaklaşık 30 milyar ABD doları) tutarında batık krediyi elden çıkarırken, Bank of China yaklaşık 100 milyar yuan değerindeki varlıklar üzerindeki potansiyel riskleri etkisiz hale getirdi. ICBC'nin provizyon karşılama oranı yedi yıl içinde ilk kez yüzde 200'ü geçti. Çin Ziraat Bankası'nın provizyon karşılama oranı ise bir yıl öncesine göre 33,53 puan artarak 2021 sonunda yüzde 299,73'e yükseldi.