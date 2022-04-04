Çin'in Borsada İşlem Gören Bankalarının Varlık Kalitesi İyileşirken, 2021'deki Riskler de Atlatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Borsada İşlem Gören Bankalarının Varlık Kalitesi İyileşirken, 2021'deki Riskler de Atlatılıyor

04.04.2022 16:39
Çin'in Borsada İşlem Gören Bankalarının Varlık Kalitesi İyileşirken, 2021'deki Riskler de Atlatılıyor

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) — Kamuya ait altı ticari banka bir yıl öncesine kıyasla 2021 sonunda sorunlu kredi oranlarında düşüş bildirdi. Verilerin tamamı yüzde 1,5 kadar düşerken, en düşük oranı yüzde 0,82 ile Çin Posta Tasarruf Bankası bildirdi. Borsada işlem gören iki ticari banka, China Citic Bank ve China Everbright Bank, hem ödenmemiş borç hem […]

Çin'in Borsada İşlem Gören Bankalarının Varlık Kalitesi İyileşirken, 2021'deki Riskler de Atlatılıyor

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) — Kamuya ait altı ticari banka bir yıl öncesine kıyasla 2021 sonunda sorunlu kredi oranlarında düşüş bildirdi. Verilerin tamamı yüzde 1,5 kadar düşerken, en düşük oranı yüzde 0,82 ile Çin Posta Tasarruf Bankası bildirdi. Borsada işlem gören iki ticari banka, China Citic Bank ve China Everbright Bank, hem ödenmemiş borç hem de sorunlu kredi oranlarında düşüş bildirdi. China Citic Bank Başkanı Fang Heying, varlık kalitesindeki iyileşmenin, varlık yapısını optimize etme ve kalan risklerle mücadele çabalarından kaynaklandığını söyledi.

2021 yılında riskleri ileriye dönük olarak yönetmek için, Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC) 190 milyar yuan (yaklaşık 30 milyar ABD doları) tutarında batık krediyi elden çıkarırken, Bank of China yaklaşık 100 milyar yuan değerindeki varlıklar üzerindeki potansiyel riskleri etkisiz hale getirdi. ICBC'nin provizyon karşılama oranı yedi yıl içinde ilk kez yüzde 200'ü geçti. Çin Ziraat Bankası'nın provizyon karşılama oranı ise bir yıl öncesine göre 33,53 puan artarak 2021 sonunda yüzde 299,73'e yükseldi.

YORUMLAR
500
Çin Büyüyen Bilgi İşlem Gücüyle Dijital Geleceği Kucaklıyor Çin Büyüyen Bilgi İşlem Gücüyle Dijital Geleceği Kucaklıyor Çinli Batarya Devi, Küresel Elektrikli Araç Bataryaları Pazarında Hakim Konumunu Sürdürüyor Çinli Batarya Devi, Küresel Elektrikli Araç Bataryaları Pazarında Hakim Konumunu Sürdürüyor

Çin Halk Cumhuriyeti, 4 Nisan, Kredi, Banka, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Çin'in Borsada İşlem Gören Bankalarının Varlık Kalitesi İyileşirken, 2021'deki Riskler de Atlatılıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Ukrayna güçlerinden Rus ordusuna ağır darbe! 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağı paramparça oldu
16:31 İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın'ın görevden alınmasının ardından ilk açıklama geldi!
16:25 Ahmet Çakar'dan gündem olacak 'kaset' sözleri: Gerçek depremi izleyin, köpekler federasyonu yedi
16:16 Zelenski katliama tanıklık eden Buça'ya ziyarette bulundu: Rusya ile müzakere çok zor
16:12 Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında yaşanan borç tartışması büyüyor!
15:56 7 yıl önce Ebru Gündeş'in söylediği şarkıyı okuyan Sıla, dinleyiciden geçer not almadı!
15:53 Almanya'da şaşkına çeviren olay! Para karşılığı 90 kez Kovid-19 aşısı oldu
15:51 Savaşın 40. gününde Ukrayna'nın en kritik bölgesinden gündem olan görüntü! Rus ordusuna ait onlarca askeri araç imha edildi
15:48 HDP'li Saruhan Oluç, basın toplantısında rahatsızlandı! Konuşmasını yarıda kesip, salondan ayrıldı
15:21 Çarpışan kamyonet ve otomobil su kanalına uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 16:51:07. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in Borsada İşlem Gören Bankalarının Varlık Kalitesi İyileşirken, 2021'deki Riskler de Atlatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement