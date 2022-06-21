Çin'in, Brıcs Ülkeleriyle Ticareti Sağlam Şekilde Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in, Brıcs Ülkeleriyle Ticareti Sağlam Şekilde Büyüyor

21.06.2022 18:44
Çin'in, Brıcs Ülkeleriyle Ticareti Sağlam Şekilde Büyüyor

BEİJİNG, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin Gümrük İdaresi verilerine göre, Çin ve diğer BRICS ülkeleri arasındaki ticaret, yılın ilk beş ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 artışla 1,31 trilyon yuana (yaklaşık 195,96 milyar ABD doları) ulaştı.

BEİJİNG, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin Gümrük İdaresi verilerine göre, Çin ve diğer BRICS ülkeleri arasındaki ticaret, yılın ilk beş ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 artışla 1,31 trilyon yuana (yaklaşık 195,96 milyar ABD doları) ulaştı. İdarenin verilerine göre, söz konusu oran, aynı dönemde Çin'in toplam dış ticaret büyümesinden 3,8 yüzde puan daha hızlı. BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan gelişmekte olan bir pazar grubunun kısaltması. İdarenin verileri,

Çin'in diğer dört BRICS üyesine Ocak-Mayıs döneminde olan ihracatının, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,1, bu ülkelerden yapılan ithalatın ise yüzde 6,6 arttığını gösterdi. Çin'in yılın ilk beş ayında değer bazında diğer BRICS ülkelerine olan ihracatının yüzde 69,7'sini mekanik ve elektronik ürünlerin yanı sıra yoğun iş gücü gerektiren mallar, bu ülkelerden yaptığı ithalatın yüzde 76,3'ünü ise enerji ve tarım ürünlerinin yanı sıra metal cevheri oluşturdu. Çin ve diğer BRICS ülkeleri arasındaki son derece tamamlayıcı nitelikte olan ticaretin, BRICS ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin sağlam şekilde ilerlemesi sonucu büyümeyi sürdürmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500
Biden, Çin Devlet Başkanı Şi ile gümrük vergilerini görüşeceğini açıkladı Biden, Çin Devlet Başkanı Şi ile gümrük vergilerini görüşeceğini açıkladı Nbc: Ücretsiz Okul Yemeği Programının Bitmesiyle Birlikte ABD'li Öğrenciler Açıklıkla Karşı Karşıya Kalabilir Nbc: Ücretsiz Okul Yemeği Programının Bitmesiyle Birlikte ABD'li Öğrenciler Açıklıkla Karşı Karşıya Kalabilir
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika, 21 Haziran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in, Brıcs Ülkeleriyle Ticareti Sağlam Şekilde Büyüyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
01:13 Marmaris'teki yangının çıkış nedeni araştırılıyor! Sabotaj ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi
01:09 Belediye Başkanı Oktay, Marmaris'teki yangınla ilgili son durumu paylaştı: Zor bir gece bizi bekliyor
00:31 AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu Eminönü'nde saldırıya uğradı
00:23 Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü futbolcu Aaron Ramsey için harekete geçti
00:19 Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düşen iki kuzen hayatını kaybetti
00:13 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın hızla yayılıyor! Bakan Soylu ve Bakan Kirişçi bölgeye gidecek
00:02 Kıbrıs'tan acı haber geldi! Araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit düştü
23:51 Domenec Torrent, sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti! Gelen yorumlar ise teknik adamı şaşırttı
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 01:26:45. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in, Brıcs Ülkeleriyle Ticareti Sağlam Şekilde Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement