Çin'in bütçe gelirleri ilk çeyrekte yüzde 8,6 arttı - Son Dakika
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Çin'in bütçe gelirleri ilk çeyrekte yüzde 8,6 arttı

21.04.2022 12:26
Çin'in bütçe gelirleri ilk çeyrekte yüzde 8,6 arttı

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 8,6 artış gösterdi.

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 8,6 artış gösterdi.

Maliye Bakanlığı verilerine göre, ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde bütçe gelirleri yıllık yüzde 8,6 artışla 6,2 trilyon yuana (968,81 milyar dolar) ulaştı.

Merkezi hükümetin bütçe gelirleri yüzde 7,6, yerel yönetimlerin gelirleri yüzde 9,5 arttı.

Bütçe gelirleri içinde en büyük paya sahip vergi gelirleri yüzde 7,7 artışla 5,25 trilyon yuana (81,43 milyar dolar) çıktı.

Aynı dönemde bütçe harcamaları yüzde 8,3 artışla 6,36 trilyon yuan (986,46 milyar dolar) oldu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, dolar, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çin'in bütçe gelirleri ilk çeyrekte yüzde 8,6 arttı - Son Dakika
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