Çin'in Büyük İnternet Şirketlerinin Geliri Birinci Çeyrekte İstikrarlı Büyüdü - Son Dakika
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Çin'in Büyük İnternet Şirketlerinin Geliri Birinci Çeyrekte İstikrarlı Büyüdü

02.05.2022 14:52
Çin'in Büyük İnternet Şirketlerinin Geliri Birinci Çeyrekte İstikrarlı Büyüdü

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verileri, Çin'in büyük internet şirketlerinin yılın ilk çeyreğinde istikrarlı bir büyüme bildirdiklerini gösterdi.

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verileri, Çin'in büyük internet şirketlerinin yılın ilk çeyreğinde istikrarlı bir büyüme bildirdiklerini gösterdi. Bakanlık verilerine göre söz konusu dönemde bu şirketlerin geliri yıllık yüzde 1,4 artışla 323,6 milyar yuana (48,9 milyar ABD doları) yükseldi.

Büyük internet şirketlerinin aynı dönemdeki karı ise yıllık yüzde 10,3 düşüşle 15,45 milyar yuana geriledi. İlk üç aydaki bu gerileme oranı, yılın ilk iki ayındaki gerilemenin 2,9 yüzde puan üzerinde gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde Çin'in büyük internet şirketleri araştırma ve geliştirmeye yıllık yüzde 8,4 artışla toplam 17,75 milyar yuan yatırım yaptı. Bu büyüme oranı Ocak-Şubat dönemindeki büyüme oranının 11,2 yüzde puan üzerinde bulunuyor. Büyük internet şirketleri tanımına, internet ve ilgili hizmetlere odaklanan ve en az yıllık 5 milyon yuan işletme gelirine sahip olan şirketler giriyor.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Büyük İnternet Şirketlerinin Geliri Birinci Çeyrekte İstikrarlı Büyüdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Büyük İnternet Şirketlerinin Geliri Birinci Çeyrekte İstikrarlı Büyüdü - Son Dakika
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