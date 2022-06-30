Çin'in Büyük Körfez Bölgesi'nde Ulaşım Altyapısı İyileştiriliyor - Son Dakika
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Çin'in Büyük Körfez Bölgesi'nde Ulaşım Altyapısı İyileştiriliyor

30.06.2022 12:19
Çin'in Büyük Körfez Bölgesi'nde Ulaşım Altyapısı İyileştiriliyor

GUANGZHOU, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Shenzhen-Zhongshan otoyol bağlantısının kilit projelerinden biri olan Lingdingyang Köprüsü'nün inşaat sahası görülüyor, 7 Haziran 2022.

GUANGZHOU, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Shenzhen-Zhongshan otoyol bağlantısının kilit projelerinden biri olan Lingdingyang Köprüsü'nün inşaat sahası görülüyor, 7 Haziran 2022. Shenzhen-Zhongshan otoyol bağlantısı toplamda 24 kilometre uzunluğa sahip olacak ve bir sualtı tüneli ve iki yapay ada içerecek. Bağlantı, 2024'te trafiğe açılacak. Ana yolların inşasıyla Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi'nin bağlantısı sürekli iyileştiriliyor. Elverişli ulaşım ağı da bölgedeki lojistik verimliliğini artırarak yerel ticaretin gelişimine yeni bir canlılık getiriyor. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, TEM Otoyolu, Guangdong, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Büyük Körfez Bölgesi'nde Ulaşım Altyapısı İyileştiriliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Büyük Körfez Bölgesi'nde Ulaşım Altyapısı İyileştiriliyor - Son Dakika
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