Çin'in Büyük Körfez Bölgesi'nde Ulaşım Altyapısı İyileştiriliyor

GUANGZHOU, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Shenzhen-Zhongshan otoyol bağlantısının kilit projelerinden biri olan Lingdingyang Köprüsü'nün inşaat sahası görülüyor, 7 Haziran 2022. Shenzhen-Zhongshan otoyol bağlantısı toplamda 24 kilometre uzunluğa sahip olacak ve bir sualtı tüneli ve iki yapay ada içerecek. Bağlantı, 2024'te trafiğe açılacak. Ana yolların inşasıyla Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi'nin bağlantısı sürekli iyileştiriliyor. Elverişli ulaşım ağı da bölgedeki lojistik verimliliğini artırarak yerel ticaretin gelişimine yeni bir canlılık getiriyor. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)