Çin'in Büyük Veri Sekörü 2019 Yılında Hızlı Büyümeye Devam Edecek

Sektörle ilgili araştırmalar yapan CCID adlı düşünce kuruluşu tarafından yayınlanan rapora göre, bu yıl sektördeki çekirdek sanayilerin değerinin 720 milyar yuan'ı (106.3 milyar $) aşması bekleniyor. Raporda, Çin'in büyük veri sektörünün yüzde 25 ile yüzde 30 arasında büyüme kaydederek bölgesel ekonomik yapının dönüşümünü ve iyileştirilmesini kolaylaştıracağı belirtiliyor. Raporda ayrıca, sektörün geliştiği doğu Çin'deki bölgelerin ardından Güneybatı Çin'in Sichuan ve Guizhou eyaletlerinin ve Chongqing kentinin yeni gelişme bölgeleri olacağı da kaydediliyor.

Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'nden araştırmacı Wei Kai yaptığı değerlendirmede,Çin'in, Dijital Ekonominin Gelişimi stratejisinin bir parçası olarak, büyük veri ve reel ekonominin entegrasyonunu hızlandırdığını söyledi. Wei, büyük veri kullanımını en üst düzeye çıkarmak için, ülkenin bütünleşik büyük veri platformları ve etkili destek mekanizmaları kurması gerektiğini belirtti.

Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı'nın 2017 yılında yayımladığı bir plana göre; 2015 yılında tahmini 280 milyar yuan olan Çin'in büyük veri sektörün yıllık satış hacminin 2020 yılına kadar 1 trilyon yuan'a çıkması hedefleniyor. Sektör ayrıca, planın öngörüleri doğrultusunda 2016-2020 yılları arasında satış hacminde yıllık yüzde 30 civarında bir büyüme hedefliyor.