Çin'in büyüme hızı son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'in büyüme hızı son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika Dünya

Çin'in büyüme hızı son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi

6 saat önce

Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre 2018 yılında yüzde 6,6 olan büyüme oranı geçen yıl yüzde 6,1'e geriledi

Çin'in büyüme hızı son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi, System.String[]

Çin ekonomisi azalan iç talep ve ticaret savaşları nedeniyle 2019'da son otuz yılın en yavaş büyümesini gerçekleştirdi.


Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre 2018 yılında yüzde 6,6 olan büyüme oranı geçen yıl yüzde 6,1'e geriledi. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde büyüme hızı 2019'un son çeyreğinde yüzde 6 oldu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:43 
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