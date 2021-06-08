Çin'in Çelik Dışsatımı ile Demir Cevheri Dışalımı Mayıs 2021'De Geriledi - Son Dakika

Çin Gümrükler Genel Yönetimi'ne göre Çin, iç istemin iyi durumda olması ile birlikte Mayıs ayında gönderimi yapılacak Mart-Nisan dönemi dışsatımına yönelik çelik satışlarının dışsatım vergi iadelerinin beklendiği biçimde iptal edilmesiyle gerilemesi sonucu Mayıs 2021'de, bir önceki ay olan Nisan 2021'deki 8 milyon tonluk çelik dışsatımına göre %33, 9 oranında düşüşle 5, 3 milyon ton son çelik dışsatımı gerçekleştirdi. Ne var ki, Mayıs 2021'de Çin'den yapılan çelik dışsatımı yıllık olarak %19, 8 oranında arttı. Ocak-Mayıs 2021 döneminde ise Çin, yıllık %23, 7 oranında artışla 31 milyon ton işlenmiş çelik dışsatımı gerçekleştirdi. Ülkenin, içinde bulunduğumuz yılın Mayıs ayında çelik dışalımı, yıllık olarak %5, 8 oranında düşüşle 1, 21 milyon tona geriledi, ancak bir önceki ay olan Nisan ayına göre %2, 7 oranında arttı. Ocak-Mayıs 2021'de işlenmiş çelik dışalımı, geçen yıla göre %11, 6 oranında artarak 6, 1 milyon tona yükseldi. Bu rakamın içerisinde yarı ürün çelik dışalımları yok.

Diğer yandan Çin, Mayıs 2021'de 90 milyon ton demir cevheri dışalımı gerçekleştirirken sözkonusu rakam Nisan 2021'deki 98, 6 milyon tonluk demir cevheri dışalım rakamıyla ve Mart 2021'deki 102, 11 milyon tonluk demir cevheri dışalım rakamıyla karşılaştırıldığında önemli ölçüde düşük kalıyor. İçinde bulunduğumuz yılın ilk beş ayında ise Çin, ülkesine toplamda 471, 8 milyon ton demir cevheri taşıdı.

Kaynak: Steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü