Son Dakika Haberleri: Çin'in çelik üreticisi Jingye Grubu, OYAK'ın da talip olduğu British Steel ile görüşüyor
Son Dakika Dünya Çin'in çelik üreticisi Jingye Grubu, OYAK'ın da talip olduğu British Steel ile görüşüyor

Çin'in çelik üreticisi Jingye Grubu, OYAK'ın da talip olduğu British Steel ile görüşüyor

7 saat önce

Çin’in çelik üreticisi Jingye Grubu’nun, Türkiye’den OYAK’ın da talip olduğu British Steel ile görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Çin'in çelik üreticisi Jingye Grubu, OYAK'ın da talip olduğu British Steel ile görüşüyor, System.String[]

Çin'in çelik üreticisi Jingye Grubu'nun, Türkiye'den OYAK'ın da talip olduğu British Steel ile görüşmelerde bulunduğu bildirildi.


İki grup arasında 90 milyon dolara ulaşması beklenen satışın gerçekleşmesi halinde binlerce İngiliz çalışanına işten çıkartılmama güvencesi de verilecek.

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Ordu Yardımlaşma Kurumu, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:46 
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