Çin'in çelik üreticisi Jingye Grubu, OYAK'ın da talip olduğu British Steel ile görüşüyor
7 saat önce
Çin’in çelik üreticisi Jingye Grubu’nun, Türkiye’den OYAK’ın da talip olduğu British Steel ile görüşmelerde bulunduğu bildirildi.
Çin'in çelik üreticisi Jingye Grubu'nun, Türkiye'den OYAK'ın da talip olduğu British Steel ile görüşmelerde bulunduğu bildirildi.
İki grup arasında 90 milyon dolara ulaşması beklenen satışın gerçekleşmesi halinde binlerce İngiliz çalışanına işten çıkartılmama güvencesi de verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:46
AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı ABD'den Türkiye açıklaması: NATO'dan çıkarılması halinde hem ABD hem de AB büyük yara alır Bir sonraki geçişi 2032 yılında! Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti Alman medyasında DEAŞ paniği: Erdoğan söylediklerini yapmaya başladı