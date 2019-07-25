Çin'in cevher talebi navlunu uçurdu
1 saat önce
Şubat ayında 600 puanlarda olan Baltık Kuru Yük Endeksi (BDI), bu hafta 2 bini aştı.
Şubat ayında 600 puanlarda olan Baltık Kuru Yük Endeksi (BDI), bu hafta 2 bini aştı. Brezilya
ve Avustralya
'nın yeniden piyasaya girmesi ve Çin'in cevher ithalatında gaza basması bu artışın en önemli nedenleri olarak gösteriliyor. Aysel YÜCEL'in haberi...
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 06:02
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