Çin'in Changchun Şehrinde Salgının Hafiflemesiyle Yaşam ve Üretim Yeniden Başladı - Son Dakika
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Çin'in Changchun Şehrinde Salgının Hafiflemesiyle Yaşam ve Üretim Yeniden Başladı

27.04.2022 19:08
Çin'in Changchun Şehrinde Salgının Hafiflemesiyle Yaşam ve Üretim Yeniden Başladı

CHANGCHUN, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinin merkezi Changchun şehrinin salgın önleme ve kontrol merkezi Çarşamba günü, şehir genelinde uygulanan kapalı yönetimin Perşembe gününden itibaren aşamalı olarak kaldırılacağını açıkladı.

CHANGCHUN, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinin merkezi Changchun şehrinin salgın önleme ve kontrol merkezi Çarşamba günü, şehir genelinde uygulanan kapalı yönetimin Perşembe gününden itibaren aşamalı olarak kaldırılacağını açıkladı. Merkez, ülkenin bir üretim merkezi ve ulusal tahıl ambarı olan şehrin normal yaşama ve üretime düzenli bir şekilde devam edeceğini belirtti. Eyalet Salı günü, 46'sı Changchun'da olmak üzere yerel olarak bulaştığı teyit edilmiş 51 Kovid-19 vakası bildirdi. Eyaletin sağlık komisyonuna göre, Changchun şehrindeki 905 Kovid-19 hastası da iyileşerek Salı günü hastanelerden taburcu edildi. Jilin eyaleti, en son salgında rapor edilen 60.000'den fazla vakaya tanık oldu. Eyalet daha önce, Kovid-19'un bulaşmasını etkili bir şekilde önlemek için Changchun ve Jilin'de trafik kontrolü ve kapalı yönetim gibi önlemler uygulamıştı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Changchun Şehrinde Salgının Hafiflemesiyle Yaşam ve Üretim Yeniden Başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Changchun Şehrinde Salgının Hafiflemesiyle Yaşam ve Üretim Yeniden Başladı - Son Dakika
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