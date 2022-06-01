Çin'in Changsha İlçesindeki Bir Restoranda Patlama Geldi - Son Dakika
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Çin'in Changsha İlçesindeki Bir Restoranda Patlama Geldi

01.06.2022 21:02
Çin'in Changsha İlçesindeki Bir Restoranda Patlama Geldi

CHANGSHA, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Changsha kentine bağlı Changsha ilçesinde patlama meydana gelen yer görülüyor, 1 Haziran 2022.

CHANGSHA, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Changsha kentine bağlı Changsha ilçesinde patlama meydana gelen yer görülüyor, 1 Haziran 2022. Yerel tanıtım departmanına göre, Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Changsha ilçesindeki bir pirinç eriştesi restoranında Çarşamba sabahı yerel saatle 6.30 sularında meydana gelen patlamada 10.30 itibarıyla bir kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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