Çin'in Changsha Şehrinde Çöken Binanın Enkazından Dokuzuncu Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

CHANGSHA, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in merkezindeki Hunan eyaletinde, sahibi tarafından inşa edilmiş bir konut binası Cuma günü çöktü. Binanın çökmesinden 88 saat sonra hayatta kalan dokuzuncu kişi olan bir kadın enkazdan çıkarıldı. Salı günü saat 04.15 sıralarında kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekipleri, kadının dışarıya sesini duyurmak için sürekli etrafındaki nesnelere vurduğunu, yaşam tespit cihazlarını kullanarak ve manuel arama ile kadının tam yerini bulduklarını söyledi.

Olay yerinde çalışan sağlık personeli, kadının bilincinin açık ve yaşamsal belirtilerinin normal olduğunu, bu sayede kurtarma ekipleriyle iletişim kurabildiğini belirtti. Hunan eyaletinin merkezi Changsha'nın Wangcheng bölgesinde bulunan bina, Cuma günü saat 12.24'te çöktü. Yapılan ön araştırmaya göre, 23 kişinin binada mahsur kaldığı tahmin ediliyor.