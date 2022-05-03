Çin'in Changsha Şehrinde Çöken Binanın Enkazından Dokuzuncu Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Changsha Şehrinde Çöken Binanın Enkazından Dokuzuncu Kişi Kurtarıldı

03.05.2022 12:32
Çin'in Changsha Şehrinde Çöken Binanın Enkazından Dokuzuncu Kişi Kurtarıldı

CHANGSHA, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in merkezindeki Hunan eyaletinde, sahibi tarafından inşa edilmiş bir konut binası Cuma günü çöktü.

CHANGSHA, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in merkezindeki Hunan eyaletinde, sahibi tarafından inşa edilmiş bir konut binası Cuma günü çöktü. Binanın çökmesinden 88 saat sonra hayatta kalan dokuzuncu kişi olan bir kadın enkazdan çıkarıldı. Salı günü saat 04.15 sıralarında kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekipleri, kadının dışarıya sesini duyurmak için sürekli etrafındaki nesnelere vurduğunu, yaşam tespit cihazlarını kullanarak ve manuel arama ile kadının tam yerini bulduklarını söyledi.

Olay yerinde çalışan sağlık personeli, kadının bilincinin açık ve yaşamsal belirtilerinin normal olduğunu, bu sayede kurtarma ekipleriyle iletişim kurabildiğini belirtti. Hunan eyaletinin merkezi Changsha'nın Wangcheng bölgesinde bulunan bina, Cuma günü saat 12.24'te çöktü. Yapılan ön araştırmaya göre, 23 kişinin binada mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

YORUMLAR
500
Çin'de çöken binanın enkazından 88 saatin ardından biri kişi kurtarıldı Çin'de çöken binanın enkazından 88 saatin ardından biri kişi kurtarıldı Video: Çin'in Orta Kesiminde Bina Çöktü, Ölü ve Yaralıların Olup Olmadığı Bilinmiyor Video: Çin'in Orta Kesiminde Bina Çöktü, Ölü ve Yaralıların Olup Olmadığı Bilinmiyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Changsha, Hunan, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Changsha Şehrinde Çöken Binanın Enkazından Dokuzuncu Kişi Kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı
11:36 Krem kutusunda kaçırılıyordu! Dünyada 3 tane bulunan Hitit mührü sergilenmeye başladı
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
11:34 Ayçiçek yağına rakip Kanolada ekim alanı 9 kat arttı
10:49 Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu
10:44 ABD'nin Kansas eyaletinde hortum çıktı! Önüne çıkan her şeyi yıktı geçti
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
10:27 Vatandaşa nefes aldıracak Hal Yasası'nın detayları ortaya çıktı
10:26 Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı
10:26 Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, canlı yayında düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 12:38:22. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in Changsha Şehrinde Çöken Binanın Enkazından Dokuzuncu Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement