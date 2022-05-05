Çin'in Chaohu Gölü'nde Görülen Nadir Kuşlarda Artış Var - Son Dakika

HEFEİ, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan ve ülkenin beşinci büyük tatlı su gölü olan Chaohu Gölü sulak alanında çok sayıda sarı göğüslü kiraz kuşu görüldü. Nadir görülen bu kuşlar, 30 Nisan tarihinde sulak alanı ziyaret eden fotoğraf meraklısı Hu Wenxiang tarafından fotoğraflandı. Çektiği fotoğrafları daha sonra Chaohu Gölü'nde kuş araştırmalarına odaklı bir WeChat grubunda paylaşan Hu, "Daha önce hiç bu tür bir kuş görmedim" diyor. Hu, fotoğrafını çektiği kuşların Çin'de birinci derecede korunan bir cins olan sarı göğüslü kiraz kuşu olduğunu öğrenince çok şaşırmış.

Chaohu Gölü'nün yer aldığı Hefei kenti, Chaohu Gölü dolayındaki 10 büyük sulak alanın korunmasını güçlendirmek için son yıllarda bir dizi önlem aldı. Koruma altındaki bölgelerde insanlar tarafından balık tutma, arazi ıslahı ve çöp atılması gibi faaliyetlerin yasaklanması bu önlemlerin başında yer alıyor. Anhui eyaleti nadir kuşların korunmasında çalışanlar birliğinin başkan yardımcısı Yu Lei, doğal ortamdaki iyileşmeye bağlı olarak gölde gagalı su çulluğu, Moğol cılıbıtı ve gümüş yağmurcun gibi daha fazla nadir kuş türünün görülmeye başlandığını söyledi.