Çin'in Chengdu kentinde 4 günlük sokağa çıkma yasağı

Çin'in Chengdu kentinde artan Covid-19 vakalarının ardından 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Çin'de artan Covid-19 vakalarının ardından "Sıfır vaka" politikası kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Siçuan eyaletinin 21.2 milyon nüfüsa sahip başkenti Chengdu'da, bugün yerel saatle 18.00'de başlayan ve 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ev ihtiyaçlarının karşılanması için bir kişinin alışverişe gitmesine izin verileceği ve bu süreçte aşılama çalışmalarına hız verileceği bildirildi. Chengdu'da dün 157 Covid-19 vakası tespit edilmişti.

Tedbirler artırılıyor

Çin'in güneyindeki Shenzhen ve kuzeydoğusundaki Dalian kentleri başta olmak üzere birçok bölgede eğlence mekanları kapatıldı ve evden çalışma arttırıldı. Öte yandan Shenzhen kentinde Covid-19 salgını ile mücadele çerçevesinde dünyanın en büyük elektronik pazarı Huaqiangbei geçici olarak kapatılmış, yetkililer pazarın 3 ana binasının 2 Eylül'e kadar kapalı kalacağını belirtmişti. - SİCHUAN