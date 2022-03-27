Çin'in Chongqing Belediyesi ile Vietnam Arasında Yeni Yük Treni Hattı Açıldı - Son Dakika
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Çin'in Chongqing Belediyesi ile Vietnam Arasında Yeni Yük Treni Hattı Açıldı

27.03.2022 17:55
Çin'in Chongqing Belediyesi ile Vietnam Arasında Yeni Yük Treni Hattı Açıldı

CHONGQİNG, March 27 (Xinhua) — Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun bir parçası olan bu tren hattının, Çin ile Güneydoğu Asya arasındaki ticareti daha da kolaylaştırması bekleniyor. Trende bulunan ve toplam değeri 3,9 milyon ABD dolarının üzerinde olan ürünlerin hepsi - 43 konteyner motor, lastik, baskı kağıdı ve diğerleri - Chongqing'de üretildi. Şimdiye dek Chongqing ve […]

CHONGQİNG, March 27 (Xinhua) — Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun bir parçası olan bu tren hattının, Çin ile Güneydoğu Asya arasındaki ticareti daha da kolaylaştırması bekleniyor. Trende bulunan ve toplam değeri 3,9 milyon ABD dolarının üzerinde olan ürünlerin hepsi - 43 konteyner motor, lastik, baskı kağıdı ve diğerleri - Chongqing'de üretildi. Şimdiye dek Chongqing ve komşu Sichuan eyaletinde üretilen ürünlerin çoğunluğu Vietnam'a Shanghai ve diğer limanlar üzerinden su yoluyla taşınıyor ve taşıma işlemi 20 günden fazla sürüyordu.

Yeni hat, Chongqing'den Vietnam'a nakliye süresini 4 ila 5 güne indiriyor. Sadece zaman ve işgücü tasarrufu sağlamakla kalmayıp daha güvenli ve daha etkin bir seçenek de sunuyor. Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, Singapur ile Çin'in batısında bulunan eyalet seviyesindeki bölgeler tarafından ortaklaşa inşa edilen bir ticaret ve lojistik geçidi. Chongqing Belediyesi, bu koridorun operasyon merkezini oluşturuyor.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Çin'in Chongqing Belediyesi ile Vietnam Arasında Yeni Yük Treni Hattı Açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Chongqing Belediyesi ile Vietnam Arasında Yeni Yük Treni Hattı Açıldı - Son Dakika
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