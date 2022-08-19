Çin'in Chongqing Belediyesi Rekor Düzeyde Hava Sıcaklığı Bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Chongqing Belediyesi Rekor Düzeyde Hava Sıcaklığı Bildirdi

19.08.2022 12:41
Çin'in Chongqing Belediyesi Rekor Düzeyde Hava Sıcaklığı Bildirdi

CHONGQİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde Perşembe günü saat 16.00'da 45 santigrat derece ile rekor düzeyde yüksek hava sıcaklığı kaydedildi.

CHONGQİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde Perşembe günü saat 16.00'da 45 santigrat derece ile rekor düzeyde yüksek hava sıcaklığı kaydedildi.

Bu sırada Chongqing'in 30'un üzerinde bölge ve ilçesi 40 santigrat derecenin üzerinde hava sıcaklığı bildirdi. Perşembe günü Chongqing'de yüksek sıcaklıklar nedeniyle ülkenin dört kademeli hava durumu uyarı sisteminin en şiddetli uyarısı olan kırmızı alarm verildi. Bu, Chongqing'de yazın başından bu yana verilen sekizinci kırmızı alarm oldu.

Bu yıl Temmuz ayından bu yana Chongqing'de 35 santigrat derecenin üzerinde 33 gün olduğu hesaplandı. Belediyede ortama sıcaklık bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2,6 santigrat derece daha yüksek seyrediyor.

Hava durumu tahminleri, gelecek hafta sıcak hava dalgalarının Chongqing genelini kavurmaya devam edeceğini gösteriyor.

YORUMLAR
500
Şanghay İşbirliği Örgütü Kadınlar Forumu Özbekistan'da yapıldı Şanghay İşbirliği Örgütü Kadınlar Forumu Özbekistan'da yapıldı Pasifik ülkesi Solomon ile Çin arasında 'tarihi ortaklık' Pasifik ülkesi Solomon ile Çin arasında 'tarihi ortaklık' Çin asıllı Kanadalı iş insanı Şiao Cienhua davasında 8,1 milyar dolar para cezası verildi Çin asıllı Kanadalı iş insanı Şiao Cienhua davasında 8,1 milyar dolar para cezası verildi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Chongqing Belediyesi Rekor Düzeyde Hava Sıcaklığı Bildirdi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
13:30 2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü: İçimde biri var, kızımın hayatına sebep oldu
13:26 MasterChef Türkiye stüdyosunda gergin anlar! Hırslı yarışmacı Fatma Nur, Dilan'ın sözleri sonrası bayıldı
13:19 Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu
12:55 Balkondan girdiği evde eşi ile kayınpederini katleden cani damat: Boşanma davası açtığı için öldürdüm
12:25 Mersin'de zabıta ekipleri, Afgan kaçağı zabıta kıyafetleriyle yakaladı
12:13 Uyuyan pilotlar paniğe neden oldu! Alarm sesleri pilotları kendine getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 15:06:34. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in Chongqing Belediyesi Rekor Düzeyde Hava Sıcaklığı Bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement