Çin'de yerel parti yetkilisi, 12 yaşındaki çocuğa tecavüzle suçlanıyor

Çin'in Ciangşi eyaletinde bir köyün yöneticisi olan Komünist Parti Sekreteri, 12 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Caixin'in haberine göre, Guişi şehri polisi, Liuçiao köyünde yaşanan olay nedeniyle, soyadı Liu olan yerel parti sekreterinin gözaltına alındığını bildirdi.

Çin'de geleneksel ay takvimine göre Güz Ortası Festivali'nin kutlandığı hafta sonu tatilinde yaşanan olayda, ebeveynleri köyde kurulan Kovid-19 karantina merkezinde tutulan 12 yaşındaki çocuğun, parti yetkilisinin tecavüzüne uğradığı iddia edildi.

Saldırı, ilk kez Çin'in sosyal paylaşım sitesi Weibo'da bir kullanıcının paylaşımıyla gündeme geldi.

Sitedeki diğer paylaşımlarda, küçük kızın karantinadaki annesi ve babasının 10 Eylül gecesi aniden öfke krizi geçirerek merkezi terk etmek istediği fakat polis tarafından engellendiği ileri sürüldü.

Bazı kullanıcılar olay nedeniyle Kovid-19 tedbirlerini eleştirirken, ebeveynleri yanında olsaydı bu trajedinin yaşanmayacağı yorumunu yaptı.

Guişi polisi ise yaptığı açıklamada, tecavüzün çocuğun ebeveynleri karantinadayken gerçekleştiği iddiasını yalanladı.

Vatandaşlara dedikodulara itibar etmemeleri, çocuğun mahremiyetini etkileyecek yalan haber ve dedikoduları yayarak "ikincil tahribata" yol açmaktan kaçınmaları uyarısına yer verilen açıklamada, kadınlara ve çocuklara yönelik suçların en ağır şekilde cezalandırılacağı vurgulandı.

Komünist Parti Sekreteri olarak köyün en üst düzey yetkilisi konumunda bulunan 52 yaşındaki zanlının aynı zamanda Guişi Halk Kongresi üyesi olduğu öğrenildi.