Çin'de bir anaokuluna düzenlenen saldırıda üç kişi öldü - Son Dakika
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Çin'de bir anaokuluna düzenlenen saldırıda üç kişi öldü

03.08.2022 14:59
Çin'de bir anaokuluna düzenlenen saldırıda üç kişi öldü

Çin'in Ciangşi eyaletindeki bir anaokuluna düzenlenen saldırıda üç kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Ciangşi eyaletindeki bir anaokuluna düzenlenen saldırıda üç kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki bir erkeğin Anfu ilçesindeki bir anaokuluna gelerek bıçaklı saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda, üç kişinin hayatını kaybettiği, altı kişinin yaralandığı aktarıldı.

Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların yaşlarının henüz bilinmediği ifade edilirken, Beijing Daily gazetesinin paylaştığı videolarda, bir polis memurunun ufak bir çocuğu ambulansa taşıdığı görülüyor.

Açıklamada, soyadının Liu olduğu tespit edilen saldırganın kayıp olduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de bir anaokuluna düzenlenen saldırıda üç kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de bir anaokuluna düzenlenen saldırıda üç kişi öldü - Son Dakika
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