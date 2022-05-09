Çin'in Çiftlik Ürünlerinin Yaklaşık Yüzde 98'i Kalite ve Güvenlik Standartlarını Karşılıyor - Son Dakika
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Çin'in Çiftlik Ürünlerinin Yaklaşık Yüzde 98'i Kalite ve Güvenlik Standartlarını Karşılıyor

09.05.2022 11:57
Çin'in Çiftlik Ürünlerinin Yaklaşık Yüzde 98'i Kalite ve Güvenlik Standartlarını Karşılıyor

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Bu yılın ilk üç ayında yapılan rastgele kontroller, Çin'deki tarım ürünlerinin yüzde 97,7'sinin kalite ve güvenlik standartlarını karşıladığını gösterdi.

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Bu yılın ilk üç ayında yapılan rastgele kontroller, Çin'deki tarım ürünlerinin yüzde 97,7'sinin kalite ve güvenlik standartlarını karşıladığını gösterdi. Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen incelemelerde standarda uygun canlı hayvan ve kümes hayvanları ürünlerinin oranı yüzde 99 olarak belirlendi. Bu oran, çiftlik ürünleri arasındaki en yüksek düzeyi temsil ediyor.

Söz konu su dönemde bakanlık ülke genelindeki 112 kentte 6.910 tarım ürününden örnek aldı. Bu ürünler arasında canlı hayvan, kümes hayvanları, sebze ve su ürünleri yer aldı. Bakanlık, besin kalite ve güvenliğini sağlamak üzere yerel tarım yetkililerine, kilit önemdeki alanlarda düzenlemeleri sıkılaştırmaları, tarım ilaçlarının kötüye kullanımının önlenmesini desteklemeleri ve düzenli izleme ve kontrollerde bulunmaları çağrısı yaptı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Çiftlik Ürünlerinin Yaklaşık Yüzde 98'i Kalite ve Güvenlik Standartlarını Karşılıyor - Son Dakika


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