Çin'in Cnooc Limited Şirketi İki Projede Petrol Üretimine Başladı - Son Dakika

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'in ulusal petrol şirketi CNOOC Limited, Luda 5-2 petrol sahası kuzey faz I projesi ve Kenli 6-1 petrol sahası 4-1 blok geliştirme projesi olmak üzere iki projede petrol üretimine başladı. Ortalama 32 metre derinliğe sahip Luda 5-2 petrol sahası kuzey faz I projesi Bohai Denizi'ndeki Liaodong Körfezi'nde yer alıyor. Projenin günde yaklaşık 8.200 varil olan maksimum ham petrol üretme kapasitesine 2024 yılında ulaşması bekleniyor.

Kenli 6-1 petrol sahası 4-1 blok geliştirme projesi de Bohai Denizi'nin güneyinde yer alıyor ve ortalama 17 metre derinliğe sahip bulunuyor. Bu petrol sahasının günde yaklaşık 4.000 varil olan maksimum ham petrol üretme kapasitesine ise 2022 yılında ulaşması bekleniyor. CNOOC Limited, Luda 5-2 petrol sahası kuzey ve Kenli 6-1 petrol sahası 4-1 blok projelerinin yüzde 100 hissesine sahip ve her iki projenin de işletmecisi durumunda. CNOOC Limited'in ana şirketi olan Beijing merkezli Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi, Çin'in en büyük ham petrol ve doğalgaz üreticisi konumunda bulunuyor.