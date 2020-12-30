Çin'in Covid-19 aşısı Ankara'da (2) - Yeniden - Son Dakika

Çin'in Covid-19 aşısı Ankara'da (2) - Yeniden

30.12.2020 10:16
Çin'in Covid-19 aşısı Ankara'da (2) - Yeniden, System.String[]

TÜRKİYE'nin Çin'den ithal ettiği Covid-19 aşısının ilk partisi, uçakla Ankara'ya getirildi.

TÜRKİYE'nin Çin'den ithal ettiği Covid-19 aşısının ilk partisi, uçakla Ankara'ya getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların 14 günlük test sürecinin hemen başlayacağını belirterek, "Testler biter bitmez aşılama programımız gerçekleşecek" dedi. Aşıların getirildiği özel konteynerlerin üzerinde ise Türkçe, İngilizce ve Çince, 'Maskesiz gülümse, mesafelerden kurtul' mesajı yer aldı.

Çin'de koronavirüs salgınına karşı SinoVac firması tarafından üretilen 'CoronaVac' isimli Covid-19 aşısının 3 milyon dozluk ilk partisini taşıyan uçak, dün akşam Türkiye saati ile 19.50'de başkent Pekin'den havalandı. Türk Hava Yolları'na ait kargo uçağı, bugün saat 05.45'te Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'na indi. Aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan indirilerek TIR ve kamyonlara yüklendi. Aşıların getirildiği özel konteynerlerin üzerinde Türkçe, İngilizce ve Çince, 'Maskesiz gülümse, mesafelerden kurtul' mesajı yer aldı. 17 konteynerde bulunan Covid-19 aşıları, daha sonra 5 kamyon ve 2 TIR ile polis eskortluğunda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na götürüldü.

'TESTLER BİTER BİTMEZ AŞILAMA GERÇEKLEŞECEK'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, aşıları getiren uçağın Esenboğa Havalimanı'na ulaştığını belirterek, "14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek. Ümit ederim ki darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür. Birlikte başaracağız" dedi.4 AŞAMALI AŞILAMAAşılar, 14 gün boyunca Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu'nda, laboratuvar ortamında test edilerek incelenecek. Aşıların güvenli olduğu belirlendikten sonra 'acil kullanım' izni verilerek, 4 aşamalı aşılama takvimi başlatılacak. Aşılamaya önce sağlık çalışanlarından başlanacak. İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü kişiler ile yaşlı, engelli ve koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. 2'nci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunanlar ile kritik işlerde çalışan kişiler ve 50 yaş ile üzeri en az 1 kronik hastalığı bulunanlar aşılanacak. 3'üncü aşamada, 50 yaş altı en az 1 kronik hastalığı bulunanlar, genç yetişkinler, ilk 2 grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar, 4'üncü aşamada ise ilk 3 grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

- Ankara
Çin'in Covid-19 aşısı Ankara'da (2) - Yeniden
Çin'in Covid-19 aşısı Ankara'da (2) - Yeniden
Çin'in Covid-19 aşısı Ankara'da (2) - Yeniden
Çin'in Covid-19 aşısı Ankara'da (2) - Yeniden
Çin'in Covid-19 aşısı Ankara'da (2) - Yeniden
Çin'in Covid-19 aşısı Ankara'da (2) - Yeniden
Çin'in Covid-19 aşısı Ankara'da (2) - Yeniden
Çin'in Covid-19 aşısı Ankara'da (2) - Yeniden
Çin'in Covid-19 aşısı Ankara'da (2) - Yeniden
Çin'in Covid-19 aşısı Ankara'da (2) - Yeniden
Çin'in Covid-19 aşısı Ankara'da (2) - Yeniden

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çin'in Covid-19 aşısı Ankara'da (2) - Yeniden - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kesik baş cinayetinde kan donduran ifadeler: Taşla annesinin kafasına vurdu, döner bıçağıyla boğazını kesti Acılı anneden Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini isteyenlere sert tepki: Benim Ceylanımın özgürlüğü nerede? Tolgay Arslan dürüm konusuna açıklık getirdi: İnsanlar inandı, şaka gibi Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu salgının merkez üssü ABD'ye de ulaştı Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Salgının ortaya çıktığı Vuhan'la ilgili korkunç araştırma: Vakalar resmi rakamların 10 katı
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Fransa bu vahşeti konuşuyor! 4 çocuk annesi Türk kadın, öldürülüp ormana gömüldü Fransa bu vahşeti konuşuyor! 4 çocuk annesi Türk kadın, öldürülüp ormana gömüldü         
09:31
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Türkiye'ye gelen Çin aşılarının bulunduğu konteynerlerde dikkat çeken slogan: Maskesiz gülümse, mesafeden kurtul Türkiye'ye gelen Çin aşılarının bulunduğu konteynerlerde dikkat çeken slogan: Maskesiz gülümse, mesafeden kurtul         
09:09
Son Dakika! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı Son Dakika! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı         
08:46
Rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, bebek beklediğini müjdesini verdi Rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, bebek beklediğini müjdesini verdi         
08:25
Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'de Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'de         
07:04
Canice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay! 2 gün boyunca evinde esir alınmış Canice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay! 2 gün boyunca evinde esir alınmış         
23:51
İkinci çocuğuna 8,5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, karnı burnunda pozlar verdi İkinci çocuğuna 8,5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, karnı burnunda pozlar verdi         
22:18
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı         
20:55
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı         
16:24
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti         
14:18
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 10:26:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'in Covid-19 aşısı Ankara'da (2) - Yeniden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei