Çin'in Dalian şehrindeki gökdelende yangın çıktı - Son Dakika

Çin'in Dalian şehrindeki gökdelende yangın çıktığı bildirildi.

Russia Today'in haberine göre Çin'in Dalian şehrindeki gökdelende çıkan yangına müdahale etmek için 30'dan fazla itfaiye aracı çağrıldı.

Twitter'da paylaşılan görüntülerde yüksek binayı saran alevler görüldü.

Çin basını, yangın nedeniyle herhangi bir can kaybının gerçekleşmediğini, binanın içinde kimsenin olmadığını ifade etti.

Yangın bölgesine en az 30 itfaiye aracı ve 100 yangın söndürme personeli sevk edilirken, binanın enerji ve gaz bağlantılarının kesildiği bildirildi.

Yangın henüz kontrol altına alınamadı.