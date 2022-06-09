Çin'in Demiryolu Yük Hacmi Mayıs'ta Yeni Bir Rekor Kırdı - Son Dakika
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Çin'in Demiryolu Yük Hacmi Mayıs'ta Yeni Bir Rekor Kırdı

09.06.2022 19:44
Çin'in Demiryolu Yük Hacmi Mayıs'ta Yeni Bir Rekor Kırdı

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nden alınan verilere göre, ekonomik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olan Çin'in demiryolu yük hacmi yıllık yüzde 6,6 artarak Mayıs ayında yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nden alınan verilere göre, ekonomik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olan Çin'in demiryolu yük hacmi yıllık yüzde 6,6 artarak Mayıs ayında yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Şirkete göre, Çin demiryolu ağı üzerinden geçen ay bir yıl öncesine göre 21,1 milyon ton artışla toplam 340 milyon ton yük taşındı. Çin demiryolu yetkilileri, lojistiği sorunsuz hale getirmek ve işe yeniden başlamayı kolaylaştırmak için verilen desteği artırdı. Kilit malzemelerin tedarikini sağlamak ve uluslararası endüstriyel ve tedarik zincirlerini istikrara kavuşturmak için de etkili önlemler alındı. Geçen ay elektrik üretimi için kullanılan ve demiryolları aracılığıyla taşınan kömür de yıllık yüzde 7 artışla, toplam 110 milyon tona ulaştı. Böylece 363 elektrik santralinde ortalama 33,4 günlük kömür depolanması sağlandı. Şirket, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru üzerinden demiryolu yük taşımacılığının da aynı dönemde yıllık yüzde 20,5 artarak 78.000 TEU'ya ulaştığını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Devlet Demiryolları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Demiryolu Yük Hacmi Mayıs'ta Yeni Bir Rekor Kırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Demiryolu Yük Hacmi Mayıs'ta Yeni Bir Rekor Kırdı - Son Dakika
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