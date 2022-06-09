Çin'in Deri Sektöründe İlk Dört Ayda İstikrarlı Büyüme Kaydedildi - Son Dakika
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Çin'in Deri Sektöründe İlk Dört Ayda İstikrarlı Büyüme Kaydedildi

09.06.2022 21:14
Çin'in Deri Sektöründe İlk Dört Ayda İstikrarlı Büyüme Kaydedildi

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı verilerine göre Çin'deki deri sektöründe yılın ilk dört ayında istikrarlı bir büyüme kaydedildi.

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı verilerine göre Çin'deki deri sektöründe yılın ilk dört ayında istikrarlı bir büyüme kaydedildi. Bakanlığa göre, ayakkabı ve deri, kürk, kuştüyü ve benzeri ürünlerde büyük üreticilerin birleşik faaliyet geliri, yıllık yüzde 7,9 artışla 350,69 milyar yuana (52,49 milyar ABD doları) ulaştı. Bu şirketlerin Ocak-Nisan dönemindeki toplam karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artarak 16,43 milyar yuana ulaştı.

Sektörde yıllık gelirleri en az 20 milyon yuan olan işletmeler büyük işletmeler olarak kabul ediliyor. Çin Ulusal Hafif Sanayi Konseyi'nden alınan verilere göre, yılın ilk dört ayında, tarım ve yan ürün işleme ile deri ve spor giyim sektörleri dahil altı sektörde yatırımların yüzde 20'den fazla artmasıyla Çin'in hafif sanayisine yapılan yatırımlar da artmaya devam etti.

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Kaynak: Xinhua

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