Çin'in Derin Uzay Keşif Laboratuvarı Faaliyete Geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Derin Uzay Keşif Laboratuvarı Faaliyete Geçti

14.06.2022 13:15
Çin'in Derin Uzay Keşif Laboratuvarı Faaliyete Geçti

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Salı günü, Çin'in derin uzay keşif laboratuvarının faaliyete geçtiğini açıkladı.

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Salı günü, Çin'in derin uzay keşif laboratuvarının faaliyete geçtiğini açıkladı. CNSA, Annui eyaleti ve Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından ortaklaşa kurulan laboratuvarın genel merkezi Anhui'nin merkezi Hefei'de bulunuyor. CNSA'ya göre laboratuvar, çeşitli hazırlık çalışmalarını tamamlayıp önemli operasyon ve kapsamlı inşa aşamasına ulaştı.

CNSA Başkanı Zhang Kejian, laboratuvar konseyinin düzenlediği bir video konferansta yaptığı konuşmada, laboratuvarın kurulmasının inovasyon odaklı kalkınma stratejisinin uygulanması ve ülkenin bilim ve teknolojide stratejik gücünün pekiştirilmesi yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi. Zhang ayrıca, laboratuvarı büyük ölçekli, ulusal düzeyde kapsamlı bir araştırma üssü ve küresel etkiye sahip bir inovasyon merkezi haline getirmenin önemini vurguladı.

YORUMLAR
500
Almanya'nın Çin'den Yaptığı İthalat Nisan Ayında Yarı Yarıya Arttı Almanya'nın Çin'den Yaptığı İthalat Nisan Ayında Yarı Yarıya Arttı Çin'in Shandong Eyaletinde Buğday Hasadı Çin'in Shandong Eyaletinde Buğday Hasadı Çin'in Fujian Eyaletindeki Kurtarma Çalışmaları Sürüyor Çin'in Fujian Eyaletindeki Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Derin Uzay Keşif Laboratuvarı Faaliyete Geçti - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 18:23:00. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in Derin Uzay Keşif Laboratuvarı Faaliyete Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement