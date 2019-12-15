Çin'in devlet yayın organı CCTV, Mesut Özil'in Uygur Türkleri eleştirisi sonrası Arsenal maçını... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Çin'in devlet yayın organı CCTV, Mesut Özil'in Uygur Türkleri eleştirisi sonrası Arsenal maçını... - Son Dakika Dünya

Çin'in devlet yayın organı CCTV, Mesut Özil'in Uygur Türkleri eleştirisi sonrası Arsenal maçını...

6 saat önce

Arsenal takımında futbol oynayan Mesut Özil'in Uygur Türkleriyle ilgili paylaşımının ardından Çin'in devlet yayıncısı CCTV, Pazar günü oynanacak Arsenal-Manchester City maçını programından kaldırdı.

Çin'in devlet yayın organı CCTV, Mesut Özil'in Uygur Türkleri eleştirisi sonrası Arsenal maçını..., System.String[]

Arsenal takımında futbol oynayan Mesut Özil'in Uygur Türkleriyle ilgili paylaşımının ardından Çin'in devlet yayıncısı CCTV, Pazar günü oynanacak Arsenal- Manchester City maçını programından kaldırdı.

Mesut Özil, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikasını eleştirmiş, Arsenal ise "Özil'in Uygur paylaşımı görüşümüzü yansıtmıyor" açıklaması yapmıştı.

Çin Futbol Birliği, Özil'in yorumunun "kabul edilemez olduğunu ve Çinli hayranlarının kalbini kırdığını" duyurdu.

CCTV, Premier Lig şampiyonları Arsenal ve Manchester City'nin maçı yerine aynı saatte oynanacak Tottenham - Wolves maçını canlı yayımlayacak.

Özil'in paylaşımı

Özil paylaşımında Çin'in Uygur politikasına sessiz kalanların da zulme ortak olduklarını söylemişti.

İngiliz kulübü, Çin'de kullanılan sosyal medya sitesi Weibo üzerinden bir açıklama yaptı. "Mesut Özil'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından Arsenal'in net bir açıklama yapması gerekmiştir" dedi ve ekledi:

"Bu içerik Özil'in kişisel yorumudur. Arsenal bir futbol kulübü olarak siyasete karışmama ilkesine sadıktır."

Arsenal Twitter veya Facebook hesabında benzer bir açıklama yapmadı.

Guardian gazetesi bu açıklamayı Arsenal'in Çin'deki ticari çıkarlarına zarar gelmesini engellemek için attığı bir adım olarak yorumladı.

Arsenal'in en yüksek maaş alan futbolcusu olan Özil, paylaşımında "Eziyetlere direnen Mücahid ve Mücahideler topluluğu" diye nitelediği Uygurların zorla İslam'dan uzaklaştırılmaya çalışıldığını söylemiş ve "Bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor" demişti.

Çin bir süredir bölgedeki Uygur Türklerini "eğitim kampı" adını verdikleri cezaevi benzeri kamplarda tutuyor.

Bu kampları ziyaret eden BBC, gerçeğin Çin hükümetinin söylediği gibi gözükmediğini ortaya çıkarmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Mesut Özil, Arsenal, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:10 
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