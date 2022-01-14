Çin'in dış ticaret hacmi 2021'de yüzde 21,4 arttı - Son Dakika

Çin'in dış ticaret hacminin 2021'de yüzde 21,4 artışla 39,1 trilyon yuana (yaklaşık 6,14 trilyon dolar) ulaştığı bildirildi.

Çin Gümrükler Genel İdaresinin verilerine göre, ülkenin ihracatı yıllık yüzde 29,9, ithalatı ise yüzde 30,1 artış gösterirken dış ticaret fazlası da 676,4 milyar dolara ulaştı.

Çip tedarikinde yaşanan küresel sıkıntı nedeniyle üretiminde dünya lideri olduğu cep telefonu, elektrikli araçlar ve diğer elektronik ürünlerin üretiminde sıkıntılar yaşanmasına rağmen 2021'de Çin'in dış ticareti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinde geçen 2020 yılına göre toparlanma gösterdi.

Ülkenin ihracatı yüzde 29,9 artışla 3,3 trilyon dolara, ithalatı ise yüzde 30,1 artışla 2,7 trilyon dolara çıktı.

ABD ile gerilimlere rağmen dış ticaret fazlası arttı

Dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin'in, yıl boyunca ilişkilerinde gerilimler yaşadığı dünyanın en büyük ekonomisi ABD ile dış ticaret fazlası, 2021'de Pekin lehine yüzde 25,1 artarak 396,6 milyar dolara ulaştı.

Çin'in ABD'ye ihracatı yüzde 27,5 artışla 576,1 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 32,7 artışla 179,53 milyar dolara çıktı.

Çin'in en büyük ikinci ticaret ortağı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine verdiği dış ticaret fazlası ise yüzde 57,4 artışla 208,4 milyar dolara yükseldi.

Çin'in AB'ye ihracatı yüzde 32,6 artışla 518,3 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 19,8 artışla 309,9 milyar dolara ulaştı.