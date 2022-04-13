Çin'in dış ticaret hacmi ilk çeyrekte yüzde 10,7 arttı - Son Dakika
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Çin'in dış ticaret hacmi ilk çeyrekte yüzde 10,7 arttı

13.04.2022 17:01
Çin'in dış ticaret hacmi ilk çeyrekte yüzde 10,7 arttı

Çin'in dış ticaret hacmi yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 10,7 artışla 9,42 trilyon yuana (1,48 trilyon dolar) ulaştı.

Çin'in dış ticaret hacmi yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 10,7 artışla 9,42 trilyon yuana (1,48 trilyon dolar) ulaştı.

Çin Gümrükler Genel İdaresinin verilerine göre, ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde ihracat yıllık yüzde 13,4 artış gösterdi.

İthalat ise yüzde 7,5 artış gösterirken dış ticaret fazlası 1,04 trilyon yuan (160 milyar dolar) oldu.

Söz konusu dönemde Çin'in Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyeleriyle ticareti yüzde 8,4, Avrupa Birliği (AB) ile yüzde 10,2 ve ABD ile yüzde 9,9 arttı.

Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında iş birliği yürütülen ülkelerle ticareti, yüzde 16,7 artışla 2,93 trilyon yuana (460 milyar dolar) ulaştı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, dolar, Mart, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'in dış ticaret hacmi ilk çeyrekte yüzde 10,7 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in dış ticaret hacmi ilk çeyrekte yüzde 10,7 arttı - Son Dakika
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